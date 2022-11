Mode bis Paketversand: Fünf CO2-arme Konzepte aus Berlin

In der kälteren Jahreszeit steigt die CO2-Bilanz. Aber es geht auch anders: Fünf Berliner Konzepte, die Emissionen senken wollen.

Soll CO2-Emissionen beim Versand von Paketen in Berlin reduzieren: das Solarschiff des Konzerns Deutsche Post DHL.

Berlin. Der Blick auf den zurückliegenden Oktober bescherte der Hauptstadt das Prädikat „mit Abstand sonnigstes Bundesland“. Fast 175 Sonnenstunden und eine Durchschnittstemperatur von 12,8 Grad verzeichnete der Deutsche Wetterdienst. Was für Berlinerinnen und Berliner einerseits ein Grund zur Freude gewesen sein dürfte, ist aus anderer Perspektive ein weiterer Hinweis auf die Klimaerwärmung.

Während auch die ersten Novembertage verhältnismäßig sonnig und warm sind, dürfte der Gesellschaft in der Energiekrise ein Winter voller Herausforderungen bevorstehen. Wenn draußen die Kälte klirrt, bullern – hoffentlich – drinnen die Heizungen. Doch auch in der kälteren Jahreszeit funktioniert Klimaschutz, auf ganze unterschiedliche Weisen. Eine Auswahl von fünf emissionsarmen Konzepten aus Berlin, die die CO2-Bilanz aufbessern.

1. Ökologisch essen

Als Farm-to-table-Lokal bezeichnet sich das im Neuköllner Ortsteil Rixdorf gelegene Café Botanico. Gemüse-, Kräuter- und Obstkulturen wachsen im biozertifizierten Permakulturgarten, der direkt hinter dem Gebäude beginnt. Die über 200 verschiedenen pflanzlichen Kostbarkeiten gelangen dadurch über einen Transportweg von gerade einmal 50 Metern in die Küche und anschließend auf den Teller. Eine Idee, die somit den CO2-Fußabdruck verringert.

Pflanzliche Essensreste und Abfälle werden nicht weggeworfen, sondern dem ökologischen Kreislaufsystem wieder für das Wachstum neuer Pflanzen hinzugeführt. Bei den zugekauften Zutaten achten Inhaber Martin Höfft und sein Team darauf, dass die meisten Rohstoffe und Lebensmittel möglichst aus regionaler Erzeugung stammen sowie fair und handwerklich produziert worden sind. Wer sich selbst vor Ort ein Bild machen will, kann neben einem Restaurantbesuch auch an einer Wildkräuter-Gartenführung teilnehmen. Die nächste findet am 4. Dezember um 12 Uhr im Café Botanico statt.

2. Umweltschonend erholen

Bewusst wohnen lässt es sich im Almodovar Hotel in Friedrichshain – übrigens nicht nur für Touristen, denn auch für Berliner lohnt sich ein Aufenthalt, wenn es mal ein Ausflug in der eigenen Stadt sein soll. Neben einigen besonderen Zimmern, die im Stil eines Filmsets aufgebaut sind, bietet ein Wellness- und Spa-Bereich mit Sauna hoch über den Dächern eine besondere Atmosphäre.

Der Nachhaltigkeitsgedanke des Hotels lässt sich beim Blick auf die Einrichtung und dem Konzept erkennen. So werden nach eigenen Angaben unter anderem ausschließlich vegetarische Gerichte aus Bio-Produkten angeboten, auf den Zimmern befinden sich keine Kühlschränke, Strom stammt ausschließlich aus erneuerbaren Energien, die Reinigungsmittel sind umweltverträglich und die Möbel wurden aus Holz gebaut, das aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt.

3. CO2-armer Straßenbau

Das Unternehmen Ecopals nimmt sich der Aufgabe an, den Straßenbau nachhaltiger zu gestalten. Dabei hat das Team eine Technologie entwickelt, durch die Asphalt nachhaltiger produziert werden kann. Verwendet wird dazu nicht-recycelbares Altplastik, das einen Teil des Bitumens im Asphalt ersetzt. Diese sogenannten EcoFlakes senken die CO2-Emissionen im Straßenbau um bis zu 30 Prozent.

Nach eigenen Berechnungen können so weltweit 34 Millionen Tonnen CO2 eingespart und der Verbrauch von 8,5 Millionen Menschen pro Jahr neutralisiert werden. Die Stadt Potsdam hat im Mai 2021 als erste deutsche Stadt die Verwendung von EcoFlakes ausprobiert. Auf Teilen der Potsdamer Straße wurden zwei Tonnen davon verbaut und 2,2 Tonnen CO2 eingespart.

4. Nachhaltige Mode

Nachhaltiger Konsum kann auch bei Mode funktionieren. Wie das geht, beweist Christina Wille in den drei Berliner Filialen ihrer Kette Loveco. Beim Verkauf der Fair Fashion behält sie den ökologischen Fußabdruck im Blick, misst jährlich die angefallenen Emissionen und schaut, wo eine Reduzierung sinnvoll erscheint. Ihre Klimabilanz veröffentlicht Wille auf der Webseite ihres Unternehmens, aufgeschlüsselt für die Bereiche Versand, Verpackung, Büro und Stores, Mobilität sowie Abfall und Recycling. Mit ihrem nachhaltigen Konzept ist Wille in der Kategorie „Großunternehmen“ 2020 zur Berliner Unternehmerin des Jahres gekürt worden.

5. Emissionsfreier Pakettransport

Für Postsendungen gibt es seit Kurzem in Berlin eine neue Transportart: Seit Anfang Oktober hat die Deutsche Post DHL die Beförderung von Paketen zusätzlich auf das Wasser verlagert. Ein elektrisch angetriebene Solarschiff fährt auf der Spree und überführt täglich Hunderte Sendungen vom Südhafen in Spandau zum Westhafen in Moabit. Dabei ist das Solarschiff geräuschlos und verursacht keinerlei Emissionen.

Die klimafreundliche Logistik wird in der Hauptstadt bei der Post- und Paketzustellung durch den Einsatz von rund 1000 E-Fahrzeugen unterstützt. Dadurch erreicht man gegenwärtig in knapp 50 Prozent der Zustellbezirke eine klimaneutrale Auslieferung.