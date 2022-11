Großstädte und Transformation

Der Gleisdreieckspark an der Grenze von Kreuzberg zu Schöneberg gilt als einer der preisgekrönten Musterbeispiele in Berlin, was Biodiversität angeht. Er wurde inzwischen bereits stärker bebaut.

Berlin. Die Städte werden wärmer. Berlin ist eine der Regionen, die künftig am stärksten in Deutschland vom Klimawandel betroffen sein werden, sagen Studien der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Inwieweit Wasser als Lebenselixier in der Biodiversitäts- und Klimakrise den Städten helfen kann, war eines Themen, die auf der Berlin-Science-Week am Wochenende diskutiert wurden.

Definitiv kann Wasser gegen den Klimawandel helfen, hieß es dort. Allerdings stehen den Bemühungen um mehr biologische Vielfalt immer mehr Bebauung und die zunehmende Bodenversiegelung im Weg. Darüber hinaus erschwere die zunehmende Nutzung der Gewässer die Zugangsmöglichkeiten und führe damit zu Konflikten.

Schutzzonen stehen unter hohem Druck

Veranstalter der Diskussion waren die Berliner Humboldt-Universität und die Universität Zürich in der Schweiz. Sie forschen gemeinsam an gesunden Ökosystemen für ihre Städte. Christoph Schneider, Professor für Klimageographie und Vize-Präsident für Forschung an der Humboldt-Universität, bezeichnete Berlin aus „recht gelockerte Stadt“ für so eine große Metropole, die Bebauung ist noch nicht so verdichtet. Eine intakte Biodiversität, also die biologische Vielfalt, sei wichtig: Sie sei nur über möglichst viel Grün und viel Wasser in der Stadt zu erreichen.

Berlin habe preisgekrönte Vorzeigeprojekte wie den Naturpark Südgelände, den Gleisdreieckspark und das große Tempelhofer Feld, betonte Sandra Jasper, Geografin an der Humboldt-Universität. Auf der anderen Seite werde gebaut, verdichtet, man gehe Kompromisse ein. Schutzzonen ständen unter hohem Druck. Dies sei zum Beispiel bei den geplanten Großprojekten auf dem Großen Festplatz am Schumacher-Damm und auf dem ehemaligen Flughafen Tegel der Fall.

Freizeitentwicklung, Naturschutz und Stadtentwicklung spielen sich gegenseitig aus

Anna Schindler, Direktorin der Stadtentwicklung der Stadt Zürich, stellte die Probleme ihrer Stadt dar. Der Zürcher See, der 70 Prozent des Trinkwassers stelle, sei unter Druck. Die Wassertemperatur steige, dass mit dem Seewasser die gesamte Innenstadt gekühlt werde, könne zu Stress führen. Freizeitentwicklung, Naturschutz und Stadtentwicklung spielten sich gegenseitig aus. Die Bedeutung des Sees als Naherholungsort nehme immer mehr zu, an heißen Tagen könne man von Übernutzung sprechen.

Regina Gnirß, Leiterin der Abteilung Forschung und Entwicklung bei den Berliner Wasserbetrieben, sprach über die vergleichsweise gute Situation Berlins dar. Berlin sei eine der wenigen Städte, die sich mit eigenem Trinkwasser versorgen. Insofern sei die Stadt auch auf eine adäquate Nutzung angewiesen, Badestellen dürften nicht vermüllen, und man müsse dort, wo das Wasser genützt werde, eine adäquate Infrastruktur bereitstellen. Berlin müsse darüber hinaus Regenwasser noch stärker nutzen und durch grüne Infrastruktur ein angenehmes Klima schaffen.

Wasser muss versickern können und so gesichert werden

Jedem müsse klar sein, dass es wichtig ist, dass Wasser nicht verbraucht werde. „Dafür sollten wir Lösungen schaffen.“ Gnirß hob etwa die Entsiegelung eines asphaltierten Schulhofs in Prenzlauer Berg als eine mögliche konkrete Maßnahme hervor. Auf diesem wurde stattdessen Grün angelegt. In einem zweiten Beispiel zeigte Gnirß anhand eines versiegelten Parkverbotbereichs vor einer Kreuzung, wie die dort angelegte Regenwassermulde wirkt. Das Regenwasser versickere so in den Sandboden und werde gesichert.

Bürgern fehlt mitunter das Vertrauen in die Maßnahmen

„Wir müssen noch lernen, Räume funktional zu nutzen“, sagte Gnirß. Mitunter aber fehlt dabei auch das Vertrauen der Bürger, wenn die BWB zu wassersichernden Maßnahmen rate. Gehe es etwa darum, ein Stadtquartier zu entwickeln, kämen immer wieder Fragen auf, wie das mit den Mücken sei oder ob eine offene Wasserfläche ohne Geländer nicht gefährlich sei.

Die Forschungschefin der Wasserbetriebe hob auch hervor, dass die BWB auch in den umstrittenen geplanten Baugebieten wie das Kurt-Schumacher-Quartier oder auf dem ehemaligen Flughafen Tegel Wasser integrieren wolle. „Man soll sich dort wohler fühlen als bei einigen öffentlichen Gebäuden im Regierungsviertel, wo immer noch der Boden versiegelt ist.“

Auch das Tempelhofer Feld wird in Berlin als Vorzeigeprojekt genannt.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Wie soll man Städte optimal ausrichten? Welche Möglichkeiten gibt es, sich besser anzupassen. Mehr über Lösungen nachdenken, sich der Konsequenzen des wärmeren Klimas – zum Beispiel mehr Krankheiten – bewusst werden und vor allem langfristiger planen, riet Veruska Muccione, Astrophysikerin und Wissenschaftlerin am Geografischen Institut der Universität Zürich. „Es gibt keine Lösung für alle und alles.“

Viel Grün ist neben Wasser die zweite wichtige Maßnahme

Möglichst viele Grün pflanzen – auf Dächern, als Pflanzenzäune, die vor Licht schützen, meinte Michael Schaepman, Rektor der Universität Zürich. Als Geograf, der sich auf die Beobachtung aus dem Weltall spezialisiert hat, empfahl er, bei den Bürgern Emotionen zu wecken – mit Bildern aus dem All von Haus und Garten. Christoph Schneider fordert mehr politische Impulse. „Wir brauchen politische Schlagkraft, um das Ruder herumzureißen.“ Und jeder solle sich angewöhnen, im Sinne von Mitwelt statt von Umwelt zu denken.

Die nachhaltige Transformation hat ein Kommunikationsproblem. Das sprach auch der Gastgeber Johannes Vogel, Leiter des Berliner Museums für Naturkunde, an. Es sei frustrierend, „dass wir unsere Masse nicht auf die Straße kriegen“, sagte er in einer Ansprache. Die Wissenschaft werde nicht gehört, das mache ärgerlich, hilflos, ohnmächtig. Der Schluss, den Johannes Vogel daraus zog, kam allerdings überraschend: „Wir Wissenschaftler müssen uns ändern.“