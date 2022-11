Corona: Berlin ermittelt jetzt die Viruslast im Abwasser

Berlin. Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) steht unter Druck. Sie drängte erfolglos im Senat auf eine Ausweitung der Maskenpflicht, ohne belastbare Daten über die Ausbreitung der Corona-Pandemie vorlegen zu können. Noch nicht mal die so genannte Hospitalisierungsinzidenz, also der Wert, wie viele Menschen mit oder wegen einer Corina-Infektion in Berlins Kliniken eingeliefert werden, kann als genauer Indikator dienen. Gotes Verwaltung bezog sich auf völlig andere Zahlen als die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Nun soll die trübe Brühe des Berliner Abwassers Klarheit über die Ausbreitung der Viren in Berlin liefern.

Schon kurz nach Beginn der Pandemie hatten Forscher die Methode etabliert, mittels Abwasser-Analysen die Viruslasten in der Stadt nachzuweisen. Denn im Stuhlgang infizierter Menschen ist die RNA von SARS-CoV-2 ebenfalls zu finden, egal ob die Person Symptome zeigt oder nicht. Durch die Ausscheidungen landet sie im Abwasser.

Im Rahmen eines von der Europäischen Union geförderten Pilotprojektes entnehmen Experten der Berliner Wasserbetriebe zweimal pro Woche am Zulauf des Klärwerks Ruhleben Proben und ermitteln mittels eines PCR-Tests die Viruslasten. Alle drei Monate liefern die Labors der Technischen Universität Darmstadt nach einer Sequenzierung Informationen über die vorkommenden Virusvarianten.

Behörden hatten Angebote zur Ausweitung des Abwassermonitoring nicht angenommen

Dennoch ist die Senatorin bislang nicht in der Lage, aus diesen Hinweisen zuverlässige Daten über das Infektionsgeschehen in der Stadt in die politische Debatte einzuspeisen. Das lag nach übereinstimmenden Aussagen mehrerer an dem Vorhaben Beteiligter an den Berliner Behörden, die über die vergangenen Monate wenig unternommen haben, um das etablierte und andernorts längst ausgiebig genutzte Verfahren in Berlin in ausreichendem Umfang zu etablieren.

Das soll sich noch im Laufe dieses Monats und für das folgende Jahr ändern. Für 2023 will das Land Berlin 330.000 Euro ausgeben, um das Abwassermonitoring auf eine breitere Basis zu stellen. Noch im November sollen Proben an drei Orten gezogen werden, wie es in einem Bericht Gotes an den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses heißt. Nicht nur in Ruhleben, sondern auch an den Klärwerken in Waßmannsdorf bei Schönefeld südöstlich von Berlin und Schönerlinde nördlich der Stadtgrenzen. Damit hätte man das Abwasser von mehr als 80 Prozent der Bevölkerung im Blick.

Künftig sollen die Proben jede Woche auf Virusvarianten untersucht werden

Das sei völlig ausreichend, sagt Emanuel Wyler vom Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin (MDC) in Berlin, der sich seit anderthalb Jahren wissenschaftlich mit der Analyse von Coronaviren im Abwasser beschäftigt: „Wenn sich Corona in Reinickendorf ausbreitet, dann tut es das auch in Steglitz-Zehlendorf“, sagte der Experte der Morgenpost.

Außerdem sollen die Proben viel öfter sequenziert werden, um vorkommende Virus-Varianten festzustellen. Statt bislang alle drei Monate soll das nun mit gemischten Proben aus den drei Abwasserkanälen jede Woche passieren. „Die Frequenz ist wichtiger als die Zahl der Entnahmestellen“, sagte Wyler: „Es geht darum, die Dynamik zu erfassen.“

Die Daten ließen sich schnell analysieren, so der MDC-Wissenschaftler. 24 Stunden nach der Entnahme der Proben sei es möglich, den gewünschten „PCR-Test für die ganze Stadt“ im Ergebnis vorliegen zu haben. Diese Information über das Infektionsgeschehen sei inzwischen wichtiger als in den früheren Pandemie-Jahren. Denn mittlerweile lassen sich viel weniger Menschen auf Corona testen.

Gesundheitssenatorin braucht belastbare Indikatoren zur Bewertung der Corona-Lage

Die Gesundheitssenatorin und das ihr unterstellte Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) sollten dann in wenigen Wochen in der Lage sein, den gewünschten Indikator für das Infektionsgeschehen zu liefern. Denn die Inzidenz, also die gemeldeten Infektionszahlen pro 100.000 Einwohner, bilden die Corona-Lage schon lange nicht mehr realistisch ab, weil viele Menschen sich nach positiven Schnelltests zu Hause gar nicht mehr an die Gesundheitsämter wenden. Und auch Krankenhausmanager räumen ein, dass die Datenlage zu Corona in den Kliniken löchrig sei.

Die Berliner Wasserbetriebe hatten das Projekt nach den ersten Berichten über diese Art des Corona-Monitorings aus eigenem Antrieb begonnen, ein Gerät zur PCR-Testung angeschafft und einen Molekularbiologen angeheuert, um eine Art Frühwarnsystem für kommende Virus-Wellen zu schaffen. Angebote des landeseigenen Betriebes an den Senat, die Prüf-Aktivitäten auszuweiten, seien lange nicht angenommen worden, hieß es.

Auch andere Viren lassen sich im Abwasser der Stadt nachweisen

Auch am MDC sind die Forscher froh, dass das Monitoring nun deutlich erweitert wird. „Wir hatten frühzeitig nachgewiesen, dass die Methode funktioniert und wissenschaftlich sinnvoll ist“, sagte MDC-Sprecherin Jutta Kramm: „Wenn die Politik jetzt reagiert, freuen wir uns.“

Emanuel Wyler und seine Forscherkollegen sind schon auf dem Weg zu den nächsten Einsatzfeldern. Denn auch andere Viren oder Bakterien lassen sich im Abwasser nachweisen. So könne man frühzeitig erkennen, ob im Zuge des Klimawandels sich womöglich andere Krankheitserreger in Berlin ausbreiten.