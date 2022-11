Galeria in Not

Nicht besonders schön, aber sehr praktisch: Karstadt am Kurfürstendamm

Erneut befindet sich die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof in Not. Dabei gibt es gute Gründe, an den Shopping-Giganten festzuhalten.