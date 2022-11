Polizei: Keine Kritik am Verhalten der Objektschützer

Dieser Wohnwagen sowie die Demonstranten wurden angegriffen. Es gab Kritik an den Objektschützern. Die haben richtig gehandelt, sagt die Polizei.

Berlin. Am Wochenende wurden Demonstranten vor der iranischen Botschaft angegriffen. Weil einer der Objektschützer nicht geholfen haben soll, gab es viel Kritik. Die Polizei klärt auf.

In der Nacht zu Sonntag waren nach Angaben der Polizei und des Objektschutzes der iranischen Botschaft drei mit Tüchern vermummte Männer mit einem Auto vorgefahren, um Transparente und Fahnen von dem Wohnwagen zu reißen. Der steht dort als Mahnwache. Mit dieser Aktion woll die Demonstranten gegen die Brutalität protestieren, mit der das Regime im Iran derzeit gegen Demonstrierende vorgeht.

Die bislang Unbekannten versuchten anschließend, die Tür des Wohnwagens aufzubrechen, in dem sich vier Männer der Protestgruppe befanden. Den Angaben zufolge kam es zu einem kurzen Handgemenge und einer verbalen Auseinandersetzung zwischen beiden Gruppen. Die vier Männer aus dem Wohnwagen seien den drei davonlaufenden Tatverdächtigen dann gefolgt und von diesen angegriffen worden.

Objektschützer sollen zu spät gehandelt haben, sagen Demonstranten

„Die Objektschützer der iranischen Botschaft haben der Attacke viel zu lange zugesehen und nicht geholfen“, beschwerte sich Nik Jafarzadeh, ein Mitglied der Protestgruppe, nach dem Vorfall. „Es hat viel zu lange gedauert, bis sie die Polizei verständigt haben.“

Das kann die Polizei so nicht bestätigen. „Natürlich gehen wir den Vorwürfen, die der Polizei Berlin im Zusammenhang mit dem Angriff auf das Protestcamp und deren Teilnehmende an der iranischen Botschaft gemacht werden, gründlich nach. Das Auslesen der Protokolle unserer Einsatzleitzentrale hat ergeben, dass der unmittelbar vor der iranischen Botschaft eingesetzte Kollege des Objektschutzes, der um 1.15 Uhr bemerkt hatte, dass drei unbekannte Männer an dem als Mahnwache dienenden Wohnwagen Plakate und Transparente herunterrissen, um 1.16 Uhr Vollzugskräfte zur Unterstützung angefordert hatte“, sagt ein Sprecher der Polizei.

Polizei: Angegriffene Personen haben oft anderes Zeitverständnis

Parallel soll er selbst agiert und die Personen deutlich aufgefordert haben, die Sachbeschädigung an dem Fahrzeug zu unterlassen. Drei Minuten später, um 1.19 Uhr, sollen die ersten beiden Einsatzwagen der Polizei eingetroffen sein, heißt es. Tatverdächtigen waren dann aber schon nicht mehr vor Ort. Wieder zwei Minuten später, um 1.21 Uhr, erreichten drei weitere Einsatzwagen den Ort.

Die Polizei Berlin zeigt Verständnis dafür, dass Personen, die angegriffen werden und sich in solchen Ausnahmesituationen befinden, Zeit mitunter ganz anders wahrnehmen können.

Objektschützer dürfen bei Straftaten nicht eingreifen

Die an der iranischen Botschaft eingesetzten Mitarbeitenden des Zentralen Objektschutzes haben nach Angaben der Polizei einer ersten Einschätzung nach angemessen und vor allem so gehandelt, wie es von ihnen erwartet wird: „Im Gegensatz zu Polizeivollzugskräften haben die Tarifbeschäftigten im Objektschutz der Polizei Berlin im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Auftrages zum Schutz des Objektes eingeschränkte Befugnisse aus dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz Berlin (ASOG).“

Dazu zählen das Recht, Platzverweise zu erteilen, Personen und Sachen zu durchsuchen, Personen in Gewahrsam zu nehmen und Sachen sicherzustellen. Darüber hinaus sind sie in diesem Zusammenhang zu Ermittlungen, Befragungen, Identitätsfeststellungen und zur Prüfung von Berechtigungsscheinen ermächtigt.

Bei Straftaten ohne konkreten Bezug zum zu schützenden Objekt verfügen sie hingegen über keine speziellen Befugnisse. Ein mögliches Handeln beruht auf dem so genannten „Jedermannsrecht“, was Notwehr und Nothilfe bedeutet. Der Auftrag, das Objekt zu schützen, habe laut Polizei grundsätzlich Vorrang vor anderen Pflichten, so dass sie bei dringenden Hilfeersuchen stets angehalten sind, Vollzugskräfte anzufordern.

