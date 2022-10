Berlin: Freier Eintritt für junge Leute in Planetarien

Aktion „Stark trotz Corona“ Freier Eintritt für junge Leute in Berliner Planetarien

Berlin. Im Rahmen der Aktion „Stark trotz Corona“ der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie bieten die Archenhold-Sternwarte, das Planetarium am Insulaner mit Wilhelm-Foerster-Sternwarte und das Zeiss-Großplanetarium jegliche Veranstaltungen der Kategorien „Wissenschaftstheater“, „Sternwarte“ sowie „Kinder & Familie“ kostenfrei an. Das gilt für alle unter 18 Jahren sowie Inhaber eines Schülerausweises.

Kinder und Jugendliche hätten durch die Corona-Pandemie auf Vieles verzichten müssen und haben laut Studien Lernrückstände durch Lockdown und Home-Schooling verzeichnet. Es wird vermutet, dass 20 bis 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler pandemiebedingte Lernrückstände und eine Beeinträchtigung ihrer Lebenssituation erfahren haben. Um diese Rückstände einzudämmen, habe die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie das Projekt „Stark trotz Corona“ ins Leben gerufen. In Berlin stehen für die Umsetzung des Programms insgesamt knapp 64 Millionen Euro aus Mitteln des Bundes zur Verfügung.

Bereits gekaufte Tickets können umgetauscht werden

Die Stiftung Planetarium Berlin biete mit ihren vier Einrichtungen außerschulische Lernorte mit jährlich über 5000 Veranstaltungen an, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung. „Dass wir dank der wunderbaren irdischen Maßnahme der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie so vielen jungen Besuchern und Besucherinnen zwei Monate lang kostenfrei den Kosmos näherbringen können, freut mich wahnsinnig“, sagt Tim Florian Horn, Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin.

Alle Tickets, die für die genannten Veranstaltungen bereits gekauft worden seien, können an den Kassen der Einrichtungen gegen kostenfreie Tickets umgetauscht werden. Das Angebot gilt im November und Dezember nur für die genannten Kategorien und nicht für das Kino im Zeiss-Großplanetarium. Die Stiftung Planetarium Berlin vereint die astronomischen Einrichtungen der Hauptstadt.

Die Archenhold-Sternwarte sowie die Wilhelm-Foerster-Sternwarte zählen nach eigenen Angaben zu den traditionsreichsten Volkssternwarten Deutschlands, während das Planetarium am Insulaner und das Zeiss-Großplanetarium zahlreiche innovative Vermittlungsformen anbieten würden.

Weitere Informationen:https://www.planetarium.berlin/veranstaltungen