Galeria-Kaufhäusern in Berlin droht das Aus

Seit Jahren auf der Kippe: Das frühere Karstadt und heutige Galeria-Kaufhaus am Leopoldplatz in Wedding

Berlin. Der letzte deutsche Kaufhauskonzern Galeria ist wieder in akuter Not. In der Konsequenz stehen auch Berliner Filialen vor dem Aus. Besonders bedroht sind die früheren Karstadt-Häuser an der Weddinger Müllerstraße und an der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg. Hier laufen die Mietverträge nach Informationen der Berliner Morgenpost nur bis Januar 2024.

Anfang Oktober hat Galeria-Chef Miquel Müllenbach den Sanierungstarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi gekündigt, der bereits massive Gehaltseinbußen der Beschäftigten vorsah. Der Konzern, der aus der Fusion von Karstadt und Galeria entstanden war und der österreichischen Signa Holding gehört, nutzte die einzige zulässige Begründung für eine Kündigung, nämlich eine existenzbedrohliche Notlage. Galeria hat nun zum dritten Mal in gut zwei Jahren staatliche Hilfen beantragt.

Galeria erwartet für das gerade beendete Geschäftsjahr dreistellige Millionenverluste

Im Geschäftsjahr 2020/21, das bei Galeria stets von Oktober bis Ende September läuft, stand laut Bundesanzeiger unter dem Strich ein Verlust von 622 Millionen Euro. Das Eigenkapital sei aufgezehrt. Für das gerade abgelaufene Jahr 2021/22 wurde wieder ein „Jahresfehlbetrag im unteren bis mittleren dreistelligen Millionenbereich“ erwartet. Nach den Ausfällen wegen der Pandemie verschärft jetzt die Kaufzurückhaltung vieler Kunden wegen der gestiegenen Preise die Situation. Lesen Sie auch den Kommentar: Die Kaufhaus-Krise lässt sich mit Geld nicht beheben

Nach Angaben der für den Berliner Einzelhandel zuständigen Verdi-Sekretärin Conny Weißbach hat das Management den Beschäftigten in den Kaufhäusern an der Müllerstraße und an der Wilmersdorfer Straße betriebsbedingte Kündigungen ab 2024 in Aussicht gestellt. Sie könnten sich dann neu bewerben, allerdings nur auf befristete Stellen in den übrigen Häusern, hieß es.

Galeria-Kaufhäuser: Erste Schließungspläne im Sommer in Berlin zurückgenommen

Noch beschäftigt Galeria in Berlin 1850 Menschen, davon knapp 300 in den nun akut bedrohten Häusern. Deren bereits im Sommer beabsichtigte Schließung war nach Protesten der Gewerkschaft und der Belegschaft vorerst zurückgenommen worden. Das gleiche gilt für die Häuser am Tempelhofer Damm und am Ringcenter in Lichtenberg.

Galeria-Eigner Signa und der Warenhauskonzern selbst hatten im August 2020 mit dem damaligen Berliner Senat einen Letter of Intent unterschrieben. Darin sagte der Konzern zu, Standorte zu erhalten und Beschäftigung zu sichern. Im Gegenzug sagte Berlin zu, der vor allem als Immobilienentwicklerin tätigen Signa bei ihren gewünschten Bauprojekten für ihre Standorte am Hermannplatz in Neukölln, am Alexanderplatz und am Kurfürstendamm entgegen zu kommen.

Während am Alexanderplatz an der Ecke des früheren Kaufhofs bald der geplante Turm wachsen wird und auch das Verfahren am Hermannplatz vorangeht, läuft es mit den Hochhauswünschen der Signa in der City-West eher zäh. Berlins Handelsverband-Chef Nils Busch Petersen hat dennoch den Eindruck, dass das Land seine Zusagen einhalte. Auch Signa tut das dem Grund nach.

Aber die zugesagten Fristen von drei Jahren für die Müllerstraße und die Wilmersdorfer Straße laufen Mitte 2023 aus. Zwar wurde 2020 eine Sicherung des Standortes für mindestens zehn Jahre angestrebt. Aber ob die Lage des Konzerns das hergibt, ist unklar. Weder in der Galeria-Zentrale in Essen noch bei Signa in Berlin waren am Donnerstag die Pressestellen zu erreichen.