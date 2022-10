Energiekrise: So gehen Berliner Behörden mit Sparvorgaben um

Im Rathaus Charlottenburg sind in den Büros nur noch 19 Grad und in den Fluren maximal 16 Grad erlaubt.

Berlin. Zuletzt machte die Nachricht die Runde, dass im Bundespräsidialamt Fleecedecken für frierende Mitarbeiter bereit gestellt werden. Büroräume dürfen entsprechend der Verordnung des Bundes nur noch auf 19 Grad Celsius geheizt werden. Wie gehen andere Behörden jetzt mit den Vorgaben zum Heizen um?

Uneinigkeit im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf herrschte vergangene Woche noch Uneinigkeit. Während ein Vertreter der fachlich zuständigen Stadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) sich noch unsicher zeigte, ob Decken zum Arbeitsalltag der Verwaltung passen, korrigierte Schmitt-Schmelz später, dass im Einzelfall die Zweckmäßigkeit von Maßnahmen und die Bedürfnisse der Mitarbeiter im Vordergrund stehen müssten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wir haben im Bezirksamt über Einzellösungen gesprochen und vereinbart, dass wir flexibel und pragmatisch auf die Situation reagieren und Lösungen finden werden“, sagt sie nun. Einfache Maßnahmen – wie warme Decken für Mitarbeiter – seien durchaus denkbar. Das Bezirksamt erhoffe sich, mindestens zehn Prozent der Energieleistung durch die Temperaturanpassung einzusparen. Im Idealfall sei sogar mehr drin.

Lesen Sie dazu auch:Maßnahmen zum Energiesparen: Was ab jetzt verboten ist

Die flächendeckende Absenkung der Temperatur bringe aber vor allem in den historischen Gebäuden der Verwaltung hohe Anforderungen für die Heizsysteme mit sich. Diese müssten so eingestellt werden, dass Temperaturschwankungen von ungünstig gelegenen Räumen abgefedert werden können. Ausnahmen für die Vorgabe gebe es in sensiblen Abteilungen wie in bestimmten Bereichen des Gesundheitsamtes, für Beratungsangebote in schwierigen Lagen oder in Bibliotheken, Musikschulen und Volkshochschulen.

Bauliche Mängel: Decken und heiße Getränke als „individuelle Lösungen“

Aus der Berliner Senatskanzlei heißt es, Decken könnten zu den vorstellbaren „individuellen Lösungen“ zählen. Im Roten Rathaus, einem über 150 Jahre alten Gebäude, sei es aufgrund baulicher Mängel – wie schadhafte Fenster – nicht möglich, in allen Räumen ohne Weiteres die Mindesttemperatur zu erreichen.

Die Reduzierung der Vorlauftemperatur führe zur unausgeglichenen Wärmeverteilung im Haus. Somit würden bei Bedarf für Dienstkräfte „individuelle Lösungen“ bereitgestellt. Zu denen könnten auch Decken, provisorische Zugluftstopper, erleichtertes Homeoffice und und notfalls auch warme Getränken zählen.

Energiekrise - mehr zum Thema: