Knasturlaub bei Stromausfall

Bei einem mehrtägigen Stromausfall in Berlin würde die Justiz bestimmte Gefangenen aus dem Gefängnis entlassen.

Berlin. Im Fall eines mehrtägigen Stromausfalls in Berlin könnte das für die temporäre Entlassung von einigen Inhaftierten in den Berliner Justizvollzugsanstalten (JVA) führen. Das geht aus der Anfrage des AfD-Abgeordneten Marc Vallendar an die Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung hervor. Zuvor berichtete die Tageszeitung „Bild“

Demnach hat die zuständige Senatsverwaltung mit Blick auf das Szenario eines länger anhaltenden „Blackouts“ Notfallpläne für die Justizvollzugsanstalten erarbeitet und bestehende Pläne aktualisiert. Grundsätzlich können alle JVAs bei Stromausfällen mit Notstromaggregaten mit Strom versorgt werden. Je nach Größe der Einrichtung zwischen 21 und 100 Stunden. Sollte dann der Diesel für die Notstromversorgung knapp werden und schließlich ganz ausbleiben, werden Maßnahmen getroffen. Dann könnten einige der Inhaftierten auf freien Fuß gesetzt werden.

Freigang nur unter Umständen: Regelung bezieht sich nicht auf Schwerverbrecher

„Bei einem längerfristigen und flächendeckenden Stromausfall stellen sich für die sehr unterschiedlichen JVAs erhebliche Herausforderungen. Abhängig von der Dauer dieses Szenarios werden gestaffelte Maßnahmen erforderlich sein“, heißt es in der schriftlichen Antwort des zuständigen Justiz-Staatssekretärs Ibrahim Kanalan. Dazu gehören zum Beispiel die Gewährung von Langzeitausgängen bei Lockerungseignung, Strafausstand aus Gründen der Vollzugsorganisation gemäß § 455a der Strafprozessordnung und die Zusammenlegung von Unterbringungsbereichen.

Diese Maßnahmen würden bedeuten, dass Gefangene, die bereits mindestens sechs Monate im Gefängnis sind, sich aber für Lockerungen bewährt haben, länger Freigang bekommen würden. Weiterhin kann die Anstaltsleitung die Haft unterbrechen lassen beziehungsweise den Haftantritt verschieben. Und Personen, die wegen einer Geldstrafe einsitzen, können entlassen werden.

„Dass nach spätestens vier Tagen Blackout in großem Maße Gefangene auf freien Fuß gesetzt werden müssten, ist selbst für Berliner Verhältnisse irre“, sagte Vallendar der Berliner Morgenpost.