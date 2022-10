Wer seine Kinder kutschieren muss oder Blumenerde vom Gartencenter holen will, kann sich ein Lastenrad ausleihen – ganz kostenlos.

Der Renner: Bezirksstadträtin Almut Neumann (Bündnis 90/Die Grünen) testet eines der beliebten kostenfreien Leih-Lastenräder. Das hier mit dem weiten Radstand wurde in der Memhardstraße in Mitte abgestellt.

Transport ohne Kohlendioxid Lastenräder zur kostenlosen Ausleihe jetzt auch am Alex

Berlin. Nein, ganz so einfach ist Lastenradfahren dann doch nicht. Almut Neumann, Stadträtin für den öffentlichen Raum in Berlin-Mitte, stieg erst einmal wieder ab bei ihrem Versuch, für die Fotografen bei der Einweihung einer Verleihstation am Alexanderplatz ein gutes Bild abzugeben. Doch schon beim zweiten Anlauf klappte zumindest das Geradeausfahren.

Nun ist also auch Platte Berlin, ein Experimentierort für Modedesign an der Memhardstraße nahe beim Alexanderplatz, eine von 15 gemeinnützigen oder bezirklichen Einrichtungen in Mitte, an der sich jeder Bürger und jede Bürgerin ein Lastenrad kostenlos ausleihen und probieren kann. „fLotte Kommunal - freie Lastenräder für Mitte“ heißt das Projekt, das die Senatsverwaltung mit den Bezirksämtern und dem ADFC ins Leben gerufen hat.

Sämtliche Bezirke haben mitgemacht, die meisten haben schon ihre Räder am Laufen. In Berlin verteilt stehen laut ADFC inzwischen mehr als 200 solcher Lastenräder bereit. Der letzte ausleihbare Fahrradtransporter soll im November bei der Schiller-Bibliothek an der Müllerstraße im Wedding untergestellt werden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ziel des Projektes ist es, Lastenräder als klimaschonendes Transportmittel für kleinere und mittlere Strecken für alle Berliner und Berlinerinnen leicht zugänglich zu machen und so Autofahrten und Kohlendioxid-Emissionen zu vermeiden.

Die Flotte Kommunal-Räder sind voll ausgelastet

Flotte Kommunal begann vor vier Jahren in Spandau und Lichtenberg, im vergangenen Jahr wurde das Projekt auf alle zwölf Bezirke ausgeweitet. Der ADFC betreibt es im Auftrag der Bezirksämter, er betreut die Verleihstationen und wartet die Räder. Laut ADFC-Gebietskoordinator Jonas Wolf waren die Lastenräder im Sommer innerhalb des Rings „dauergebucht“, nur in Randgebieten wie Marzahn seien sie – noch – nicht voll ausgelastet.

Wer seine Kinder kutschieren muss, Blumenerde vom Gartencenter holen will, einen kleinen Umzug bestreitet oder einfach mal testen will, kann sich ein Lastenrad für ein bis drei Tage ausleihen. Dafür reserviert man das Wunschrad online unter www.fLotte-berlin.de und holt es mit einem Buchungscode an der Verleihstation ab.

Dass man sich überraschend schnell an den beeindruckenden Radstand gewöhnen kann, demonstrierte Stadträtin Neumann beim dritten Anlauf für die Fotografen – mit Kurven. „Man darf nicht aufs Vorderrad achten“, so ihr Tipp. „Am besten stur den Lenker dorthin bewegen, wo man tatsächlich auch hin will.“