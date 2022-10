Ein Spieler schiebt den Ball vor sich her.

Wasserball Wasserfreunde Spandau 04 mit deutlichem Sieg in die Saison

Berlin (dpa/bb). Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Am Samstag gewann der Wasserball-Vizemeister im ersten Spiel der Saison beim Vorjahres-Vierten SV Ludwigsburg 08 in Stuttgart mit einem souveränen 22:4 (6:1,6:0,5:1,5:2).

Im Stuttgarter Sportbad im Neckarpark musste Spandau zwar nach 34 Sekunden Spielzeit das 0:1 hinnehmen, dominierte danach aber das Geschehen nach Belieben und führte nach dem Auftaktviertel mit 6:1 Toren. Zur Halbzeit lag Spandau mit 12:1 in Front. Auch ohne Marko Stamm, Dennis Strelezkij und Mateo Cuk beherrschten die Gäste die Partie nach Belieben und zeigten dabei ebenso, dass die Neuverpflichtungen sich bereits gut eingefügt haben. Luca Marziali war mit sechs Treffern sogar erfolgreichster Werfer.

