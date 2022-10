Marmor-Stier soll im Humboldthain bleiben

Berlin. Der Marmor-Stier, der im Frühjahr durch den Verein Berliner Unterwelten im Humboldthain wiederentdeckt wurde, soll im Humboldthain bleiben. Der Wunsch des Vereins, der die Plastik gefunden hat, wird jetzt seitens des Bezirks unterstützt. Die Plastik des Rixdorfer Bildhauers Ernst Moritz Geyger wurde 1902 im Humboldthain aufgestellt, am Ende des zweiten Weltkrieges zerstört und danach im Humboldthain vergraben. Das Bezirksamt soll nun mit Senat und Landesdenkmalamt darauf hinwirken, dass der Marmor-Stier im Humboldthain verbleiben kann. Den Bürgern solle ein Stück Weddinger Stadtgeschichte zurückgegeben werden, dafür plädierte die CDU in einem Antrag.

Vorübergehend ist eine Ausstellung in einem archäologischen Fenster angedacht, mittelfristig soll der Geyger-Stier denkmalgerecht saniert und im Humboldthain, wenn möglich an seinem historischen Standort, wieder aufgestellt werden. Die aus weißem Marmor geschaffene Skulptur befand sich laut den Berliner Unterwelten mitten im Park auf einem kleinen Hügel an der großen Wiese, wo ein kleines Rinnsal in einen Teich floss. Sie sei ein beliebter Treffpunkt gewesen, vor allem bei Liebespaaren.

Im Juni hatten Archäologen und Restauratoren drei große Bruchteile der Skulptur - Torso, Plinthe und Kopf - geborgen. Grabungen im Sommer nach weiteren Fragmenten blieben erfolglos. Die Hoffnung des Vereins, noch Schnauze und weitere Beinteile zu finden, erfüllte sich jedenfalls nicht. Die gesicherten Teile werden zurzeit restauriert, vermessen und gelagert. Über den Verbleib des weißen Stiers war viel gemunkelt worden. Der Graphiker, Maler und Bildhauer Ernst Moritz Geyger, der ihn geschaffen hat, lebte in Berlin und Florenz. Schon zu seinen Lebzeiten wurde eine Straße nach ihm benannt. Seine bekannteste Arbeit, der Bogenschütze, steht sowohl im Park Sanssouci in Potsdam als auch am Dresdener Elbufer.