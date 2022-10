Berlin: Weihnachten im Tierpark – Lichtershow mit neuen Bildern

In der Vorweihnachtszeit können Besucher des Tierparks Berlin auf einem Rundweg in der Dämmerung wieder 30 Illuminationen entdecken.

Berlin. Tanzende Sterne, Schiffchen, die leuchtend über das Wasser gleiten, Videoprojektionen auf dem Schloss Friedrichsfelde: Auch in diesem Jahr wird wieder „Weihnachten im Tierpark“ mit einer außergewöhnlichen Lichtershow gefeiert. Am 18. November geht es los. Dann wird es in der Dämmerung hell auf dem 160 Hektar großen Parkgelände. Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit werden auf Wegen, an Gebäuden und auf Seen aufwendige Installationen erstrahlen, die die Besucher in eine Märchenwelt versetzen.

Auf dem Rundweg über das weitläufige Tierparkgelände können die Besucher 30 Illuminationen entdecken. Besonders originell ist zum Beispiel eine Videoprojektion am Café Kakadu. Dort wird eine bunte Tierparade herausspazieren, auf der die eigentlichen Bewohner des Geländes vorgestellt werden. Als visueller Mittelpunkt erstrahlt das Schloss Friedrichsfelde, umgeben von Schneekristallen und Sternen.

Außerdem gibt es wieder die festlich leuchtende Märchenbuche und das Lichtermeer auf 1440 Quadratmetern, das neu inszeniert wurde. Es gehört mittlerweile zu den Klassikern. Besucher können einen 20 Meter langen Lichttunnel durchschreiten und farbenprächtigen Blumen-Projektionen auf Wassernebel erleben, die von Musik untermalt werden.

Foto: Paul Zinken / dpa

Einzig im Tierpark zu sehen ist die Installation „Feuermärchen“, bei der es darum geht, dass Figuren aus fünf beliebten Märchen von den Gästen erkannt werden. Ebenfalls nur in Friedrichsfelde ist der Fluss der Träume mit 50 bunten, gut einen halben Meter großem Lichtschiffchen, installiert.

Neben den vielen Lichtskulpturen steht in diesem Jahr auch wieder ein nostalgisches Karussell für die Kleinsten bereit. Die von dem Lichtdesigner Andreas Boehlke gestalteten Lichtinstallationen werden untermalt durch eigens für Weihnachten im Tierpark arrangierte Musik und Sound-Effekte vom Komponisten Burkhard Fincke.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Andreas Knieriem, Zoo- und Tierparkdirektor begrüßt das neue Winter-Highlight im Tierpark: „Wir alle sehnen uns in dunklen Zeiten einen kleinen Lichtblick herbei“, so Knieriem. Er freue sich, den Gästen in diesem Winter gleich mit einem ganzen Lichtermeer ein Lächeln ins Gesicht zaubern und sie ihren Alltag für einen Moment vergessen lassen zu können. „Die vielen, neuen Illuminationen werden unseren schönen Tierpark auch nach Einbruch der Dunkelheit in einen magischen Ort verwandeln, der Emotionen weckt und zum Träumen und Staunen einlädt“, erklärt der Direktor.

Christmas Garden hatte 2016 Deutschland-Premiere

Weihnachten im Tierpark gehört zu den Produktionen der Christmas Garden Deutschland GmbH, die unter anderem auch den Botanischen Garten in eine beleuchtete Weihnachtswelt verwandelt. Der Veranstalter hat nach eigenen Aussagen die notwendigen Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs ebenso effizient wie behutsam umgesetzt, sodass das Besuchserlebnis bei Weihnachten im Tierpark nicht beeinträchtigt wird.

Foto: Jens Kalaene / ZB

Im Jahr 2016 hatte Christmas Garden in Deutschland Premiere, erstmals wurde der zwei Kilometer lange Rundweg für das Open-Air-Event im Botanischen Garten Berlin aufgebaut. Nach dem Erfolg kamen weitere Standorte dazu, unter anderen in Dresden, Stuttgart, Münster und im Botanischen Garten Madrid. Die Besucher sollen mit der Veranstaltung fernab vom Trubel der hektischen Vorweihnachtszeit etwas Ruhe finden und sich auf die besinnlichen Tage einstimmen.

„Weihnachten im Tierpark“, 18. November 2022 bis 15. Januar 2023, täglich von 17 bis 22 Uhr (geschlossen: am 21., 22. und 28., 29. November sowie am 24. und 31. Dezember 2022). Karten auf weihnachten-im-tierpark.de und an ausgewählten Vorverkaufsstellen sowie auf myticket.de und unter der Tickethotline 040 - 23 72 400 30.