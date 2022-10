Weltkriegsbombe könnte Sonnabend entschärft werden

In Adlershof ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Sie wird vermutlich am Sonnabend entschärft. Dann muss auch evakuiert werden.

Derzeit untersucht das Landeskriminalamt, ob es sich in Adlershof um eine Weltkriegsbombe handelt, wie auf dem Bild. (Archivbild)

Berlin. Auf einem Gelände in Adlershof ist während Bauarbeiten mutmaßlich eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Derzeit laufen Untersuchungen. Sollte es sich um einen Blindgänger handeln, müssen am Sonnabend Wohnhäuser evakuiert werden.

Mitarbeiter fanden das Objekt auf dem ehemaligen Industriegelände am Glienicker Weg mit einer elektromagnetischen Sondierung tief im Boden. Entschärfer des Landeskriminalamtes untersuchen derzeit den Boden, können nach eigenen Angaben aber erst am Sonnabendmorgen, 22. Oktober, feststellen, ob wirklich eine Weltkriegsbombe unter der Erde steckt.

Bezirksamt stellt Bewohnern während Entschärfung Räume in Schule zur Verfügung

Sollte es sich um einen Sprengkörper handeln, der entschärft oder sogar am Ort gesprengt werden muss, wird am Sonnabend ab 9.30 Uhr die Einrichtung eines Sicherheitssperrkreises von 500 Metern Durchmesser sowie die Evakuierung von Wohn- und Geschäftsgebäuden notwendig sein, heißt es seitens der Polizei. Es sind circa 3000 Menschen betroffen.

Die Beamten werden die Bewohner und Nutzer der betroffenen Gebäude sowohl mit Lautsprecherdurchsagen als auch mit direkten Ansprachen dann darüber in Kenntnis setzen. Die Sperrungen können mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Das Bezirksamt Treptow-Köpenick wird den evakuierten Bewohnerinnen und Bewohnern für die Dauer Räume in einer nahe gelegenen Schule zur Verfügung stellen.

Erst vor einem Monat musste eine Weltkriegsbombe in Moabit vor Ort gesprengt werden, weil der 50 Kilogramm schwere Sprengkörper deformiert und Zünder beschädigt waren. Von der Evakuierung waren knapp 9000 Menschen betroffen. Der Großeinsatz verlief aber ohne große Probleme.

