Kampagne fordert mehr Plätze für Lehramtsstudenten

Seit Jahren leiden Schülerinnen und Schüler unter einem massiven Lehrkräftemangel in Berlin.

Berlin. Mehrere Bildungsverbände der Kampagne „Schule muss anders“ fordern einen Ausbau der Studienplätze für Lehrkräfte. „Die Bildungskrise und insbesondere der Lehrkräftemangel an Berliner Schulen wird sich in den nächsten Jahren weiter zuspitzen, wenn nicht jetzt gegengesteuert wird“, heißt es in dem Forderungskatalog der Kampagne.

„Der Mangel hat schon jetzt enorme Auswirkungen auf den Schulalltag, denn Berlins Schulen werden aktuell nur noch zu 97,6 Prozent mit Lehrkräften ausgestattet“, heißt es in einem Forderungskatalog der Kampagne, der unter anderem die Bildungsgewerkschaft GEW, der Verein Schule in Not und Studenteninitiativen angehören.

Die aktuelle Ausbildungssituation stehe in einem großen Gegensatz zu den von fast allen Parteien in ihren Wahlprogrammen geforderten 110 Prozent der Ausstattung. „Ein ausreichender politischer Wille lässt sich bislang noch nicht am Horizont erkennen, denn um dem Fachkräftemangel entgegenzusteuern bedarf es einer Ausbildungsoffensive und diese muss jetzt im Rahmen der Hochschulvertragsverhandlungen festgeschrieben werden.“

Nicht einmal die Hälfte der erforderlichen Lehrkräfte ausgebildet

Während in den vergangenen Jahren pro Jahr rund 900 Lehrerinnen und Lehrer erfolgreich ausgebildet wurden, lag die mit den Universitäten vereinbarte Zielzahl in den Jahren 2014 bis 2017 bei 1000, danach bei 2000. Es seien zuletzt also nicht einmal die Hälfte der erforderlichen Lehrkräfte ausgebildet worden.

Vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Verhandlungen zu den Hochschulverträgen fordert die Kampagne daher einen Ausbau der Ausbildungskapazitäten auf 3000 pro Jahr. „Wird jetzt nicht über die Hochschulverträge gegengesteuert, wird der Lehrkräftemangel die Schulzeit einer ganzen Schülergeneration prägen“, heißt es in dem Forderungskatalog von Schule muss anders. Dazu müssten die Universitäten das notwendige Geld und Personal erhalten.