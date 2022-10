Berlin: WBS-Wohnungen – Bündnis fordert deutliche Verbesserungen

Berlin. Die Landeswohnungsunternehmen geben derzeit bei der Neuvermietung 63 Prozent ihrer Bestandswohnungen an Menschen, deren Einkommen so gering ist, dass sie Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben. Im vergangenen Jahr waren das exakt 9622 Wohnungen – und damit aus Sicht des Berliner Mietervereins (BMV) viel zu wenige. In einem offenen Brief an die zuständigen Senatsverwaltungen fordern sie eine Quote von mindestens 75 Prozent.

Anlässlich der derzeitigen Nachverhandlungen der Kooperationsvereinbarung (KoopV) des Landes Berlin mit seinen landeseigenen Wohnungsunternehmen fordert ein Bündnis aus Mietervereinen, Sozialverbänden und Gewerkschaften spürbare Verbesserungen in der sozialen Wohnraumversorgung - insbesondere bei der Fokussierung auf Berliner mit geringem Einkommen.

Die Landeseigenen umfassen mit ihren rund 340.000 Wohnungen etwa 20 Prozent des Berliner Mietwohnungsbestandes und werden durch den Gesellschafter, das Land Berlin, gesteuert. Ihre sozialen und mietenpolitischen Ziele werden in der Vereinbarung festgeschrieben. Lesen Sie auch: Schlechte Chancen ohne Wohnberechtigungsschein

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mieten in Berlin: Offener Brief an die verantwortlichen Senatoren

Ulrike Hamann, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins.

Foto: Guido Ohlenbostel

Das Bündnis schreibt in einem Brief an die verhandelnden Senatoren und Senatorinnen für Wohnen, Andreas Geisel (SPD), für Finanzen, Daniel Wesener (Grüne) und Soziales Katja Kipping (Linke), wo aus der Sicht von Mietern und Wohnungssuchenden die Praxis der landeseigenen Wohnungsunternehmen verbesserungsbedürftig ist.

„Schon vor der Energiekrise hatte der private Wohnungsmarkt kein Angebot mehr für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen“, begründet Ulrike Hamann, Geschäftsführerin des BMV die Forderung. „Nur die Landeswohnungsunternehmen bieten noch in einem Teilsegment leistbare Mieten an. Dieses Segment muss dringend auf 75 Prozent erweitert werden“, so Hamann weiter.

Mietenstopp bei den Landeseigenen soll verlängert werden

Da die Gruppe der Berechtigten für WBS-Wohnungen zuletzt erweitert wurde, müsse auch die Zahl der Wohnungen erweitert werden, „sonst streiten sich nur noch mehr Menschen um die wenigen Wohnungen“, heißt es dazu in dem offenen Brief.

Auf einen WBS 180 haben mehr als die Hälfte aller Berliner Haushalte Anspruch. Damit gelten Menschen mit einem Jahreseinkommen von bis zu 21.600 Euro (Einpersonenhaushalt) und 32.400 Euro (Zweipersonenhaushalt) als WBS-berechtigt.

Berlin müsse das ganze Gewicht seiner landeseigenen Wohnungsunternehmen nutzen, damit Wohnen in der Stadt bezahlbar bleibt, heißt es in dem Brief weiter. Insbesondere das Mieterhöhungsmoratorium sei aktuell unverzichtbar und müsse erhalten bleiben.

„Wir brauchen unbedingt diesen dämpfenden Einfluss auf den allgemeinen Mietspiegel auch über die aktuelle Krise hinaus“, fordert Katja Karger, Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg. Bisher dürfen Mieten dank eines Senatsbeschlusses nach dem Mietendeckel bis 2025 nicht erhöht werden.