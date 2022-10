Klausurtagung SPD will 29-Euro-Ticket in Berlin fortführen

Berlin. Berlins SPD-Fraktion möchte in Berlin auch im kommenden Jahr eine Nahverkehrs-Monatskarte für 29 Euro anbieten. Das beschlossen die Parlamentarier am Sonnabend auf ihrer Klausurtagung in Nauen. Das bundesweit für den gesamten Nahverkehr geplante 49-Euro-Ticket sei ein „Teilerfolg“. Darüber hinaus fordert die SPD aber eine „unterbrechungsfreie Fortsetzung“ des 29-Euro-Tickets, heißt es in der Resolution, die auch von der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und ihrem Co-Landesvorsitzenden und Fraktionschef Raed Saleh unterstützt wurde.

Mit dem Beschluss streben die Sozialdemokraten wieder einen Sonderweg unter den Bundesländern an. Bereits nach dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets Ende August hatte die SPD für Berlin eine Anschlusslösung durchgesetzt. Bis Jahresende gibt es jetzt das Angebot eines 29-Euro-Tickets für die innerhalb der Stadtgrenzen liegenden Tarifzonen A und B. Dieses soll nun auch 2023 angeboten werden. Außerdem soll das Sozialticket, das bisher 27,50 Euro kostet, billiger werden. Berliner Schüler fahren weiterhin gratis.

Ein 29-Euro-Ticket nur für Berlin würden den Senat 200 Millionen Euro jährlich kosten

Ob und, wenn ja, wie Berliner Monatskartenbesitzer dann zu den Konditionen des bundesweiten 49-Euro-Tickets auch in anderen Bundesländern unterwegs sein könnten, ist unklar. Das müssten die Fachleute in den Verwaltungen im Verkehrsverbund klären, hieß es von der SPD. Die SPD-Finanz- und Verkehrsexperten gehen davon aus, dass Berlin für die ganzjährige Zusatz-Subvention etwa 200 Millionen Euro aufbringen muss.

Das Land Brandenburg wollte sich bislang nicht an einem verbilligten Nahverkehrsangebot beteiligen. Deshalb sind Pendler aus dem Tarifgebiet C ausgeschlossen. In der SPD hoffen sie allerdings, dass Ministerpräsident Ditmar Woidke (SPD) unter dem Druck steigender Umfragewerte für die AfD ebenfalls Subventionen für den Nahverkehr vorsieht, um die Menschen zu entlasten.

Aus Sicht der SPD, die schon lange einen Jahresfahrschein für 365 Euro fordert, gibt ihr die hohe Nachfrage nach dem 29-Euro-Ticket Recht. Nach Angaben der BVG wurden bisher 130.000 zusätzliche Abonnements zu dem niedrigen Preis abgeschlossen. Im Oktober sei die Nachfrage nach Bussen und Bahnen zudem messbar gestiegen.

Die reiche Landesfirma Berlinovo soll mehr Schwung in den Schulbau bringen

Auch für den Schulbau möchte die SPD den Einsatz verstärken. Die Fraktion fordert, auch die landeseigene Immobiliengesellschaft Berlinovo mit dieser Aufgabe zu betrauen. Die aus den Resten der früheren Bankgesellschafts-Immobilien hervorgegangene Firma ist nach erfolgreicher Restrukturierung die finanzstärkste Beteiligung des Landes.

Für Saleh und seinen Finanzexperten Torsten Schneider ist sie besonders bedeutsam, weil beide 2011 über die SPD-Fraktion den vom rot-roten Senat geplanten Verkauf für nur 70 Millionen Euro verhindert hatten. Inzwischen sitzt die Firma auf flüssigen Mitteln von mehr als einer Milliarde Euro und könnte inklusive Krediten mehrere Milliarden Euro aufbringen. Bisher ist die Berlinovo, der in Berlin 23.000 Apartments gehören, vor allem im Bau von kleinen Wohnungen für Studierende und Landesbedienstete aktiv.

Vorbild für den Einsatz der Berlinovo im Schulbau ist die landeseigene Wohnungsgesellschaft Howoge, die im Auftrag des Senats in der Schulbauoffensive agiert. Die Howoge hat für das Jahr 2023 rund 240 Millionen Euro für Neubau und Sanierungen vorgesehen, im laufenden Jahr sind es 133 Millionen. Sie baut aktuell 19 Schulen neu, davon sieben aus Holz, und saniert 13 Gebäude. „Die Berlinovo hat die Kraft, beim Schulbau mitzuhelfen, wie es die Howoge bereits erfolgreich tut. Ich schließe aber nicht aus, dass wir auch weiteres Geld aus dem Haushalt einsetzen müssen“, sagte Saleh.

Berlinovo könnten an die Seite der Howoge treten, sich bereits im Schulbau engagiert

Mit der Berlinovo hofft die SPD, mehr Kraft in die schon 2016 ausgerufene Schulbauoffensive zu bringen. Bisher ist geplant, 2023 mehr als 1,1 Milliarden Euro für Investitionen und baulichen Unterhalt auszugeben, das wäre fast doppelt so viel Geld wie 2021 tatsächlich verbaut wurde. In den vergangenen Jahren haben es die Beteiligten in Senat, Bezirken und Howoge nie geschafft, die zur Verfügung gestellten Mittel auch wirklich in den Schulen auszugeben.

In der Öffentlichkeit war trotz des erheblichen Geldeinsatzes zuletzt wieder der Eindruck entstanden, Berlins Schulen seien baufällig. Das liegt auch an extremen Beispielen wie dem maroden Gymnasium am Europasportpark in Pankow, wo die Fenster aus den Rahmen fallen.

SPD will die Gasag und die Berliner Fernwärme übernehmen

Das dritte große Vorhaben, was die SPD-Fraktion in ihrer Resolution benennt, ist der Rückkauf der Energieversorgung der Stadt. Nach dem Stromnetz wollen die Sozialdemokraten auch den Gasversorger und Gasnetzbetreiber Gasag und das Fernwärmesystem mitsamt der zehn großen Kraftwerke in die Hand bekommen.

Der staatliche schwedische Energiekonzern Vattenfall hatte im Mai angekündigt, sich womöglich von der Fernwärme trennen zu wollen, die er nach der Ende der 1990er-Jahre erfolgten Privatisierung der Berliner Staatsfirma Bewag übernommen hatte. Auch die Gasag war seinerzeit verkauft worden und gehört heute Vattenfall und den Konzernen Engie und Eon. Über einen Verkauf der Gasag ans Land wird schon länger verhandelt. Die Wärme- und Energieversorgung gehöre in öffentliche Hand, so die SPD, die aber auch einen privaten Minderheitseigentümer ins Boot nehmen würde. „Die Energie-Infrastruktur der Gasag und der Fernwärme zu erwerben ist eine historische Möglichkeit in brutal schweren Zeiten“, sagte Fraktionschef Saleh: „Da darf man nicht die Hände in den Schoß legen.“