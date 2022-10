Berlin könnte durch Heizungsmodernisierung Millionen von Euro sparen

Bei digitalisierten und intelligenten Anlagen gehört das An- und Ausschalten am Heizkörper der Vergangenheit an (Symbolbild).

Berlin. Kein Strom, kein warmes Wasser und ausfallende Heizung: Ein Schreckensszenario, dass für viele inmitten der Energiekrise zumindest denkbar erscheint. Auch in Berlin gilt derzeit, Energie zu sparen, wo es geht. Großes Potenzial liegt dabei bei den Heizungen in den Amtsstuben der Stadt. Würde man die Anlagen in landeseigenen Gebäuden digitalisieren und modernisieren, sodass künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt und ineffizienter Verbrauch schnell identifiziert werden kann, könnten die Kosten um zehn bis 15 Prozent reduziert werden.

Das geht aus einer bislang unveröffentlichten Antwort der Senatsfinanzverwaltung auf eine Anfrage des FDP-Fraktionschefs im Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, hervor, die der Berliner Morgenpost vorliegt. In absoluten Zahlen würden das pro Jahr 2,6 bis drei Millionen Euro Ersparnis bedeuten, wie die landeseigene Berliner Immobilien Management (BIM) auf Nachfrage sagt.

Der Energieverbrauch könnte um 40.000 Megawattstunden (MWh) gesenkt werden. Das entspricht fast dem 4000-fachen von dem, was im Jahr an Energie benötigt wird, um eine 80 Quadratmeter große Wohnung zu beheizen (10.040 Kilowattstunden). Und auch der Ausstoß von CO2 könnte um zehn Prozent reduziert werden, was bis zu 8000 Tonnen pro Jahr entspräche.

Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg würden jeweils eine Million Euro sparen

Neben dem Land Berlin könnten auch die Bezirke mit modernen Heizungen einiges einsparen. So geben Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg und Marzahn-Hellersdorf das Potenzial mit fünf bis 20 Prozent an. In Mitte würde man jährlich 500.000 Euro weniger ausgeben, wie es heißt.

Das Bezirksamt Lichtenberg geht sogar davon aus, die Energiekosten um 30 Prozent senken zu können, was rund 14 MWh oder einer Million Euro entspreche. „30 Prozent Einsparung im Wärmeverbrauch entsprechen rund drei Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr“, heißt es aus dem Rathaus an der Möllendorffstraße.

Friedrichshain-Kreuzberg geht sogar von 900 Tonnen aus. Auch die Reduzierung beim Energieverbrauch ist mit 6000 bis 12.000 MWh (zehn bis 20 Prozent) deutlich höher. Finanziell würde man mit 990.000 Euro allerdings etwas weniger einsparen als in Lichtenberg.

Czaja: Wenn modernisiert werden würde „muss nicht durch Verzicht gespart werden“

Das große Energie-Einsparpotenzial des landeseigenen Gebäudebestands würde zeigen, dass im Land Berlin nicht genug getan werde, um das „Potenzial durch Modernisierung zu heben“, sagt FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja. „Der Senat muss alles Erdenkliche unternehmen, um zunächst selbst Einsparungen vorzunehmen, die den Einsparzwang durch die Energiekrise für Privathaushalte mindern.“ Alles, was an Energieverbrauch durch Modernisierung reduziert werden könne, „muss nicht durch Verzicht gespart werden“.

Das Wichtigste sei, dass grundsätzlich ein guter Überblick über den Energieverbrauch vorliegt, sagt Mechthild Zumbusch von der Berliner Energieagentur. „Die Digitalisierung von Heizungsanlagen ist ein wichtiger Schritt zur Energieeinsparung, umfassende Einsparungen erfordern weitere Aktivitäten wie zum Beispiel Dämmung der Gebäude.“

Die automatische Regulierung von Heiztemperaturen in Räumen erfordert in der Regel eine vorhersehbare Nutzung – dies sei in den meisten Bürogebäuden gegeben, denn dort gibt es eine klare Nutzung, etwa werktags von neun bis 17 Uhr. Allerdings gebe es im Vorfeld einige Dinge zu bedenken, so Zumbusch weiter.

Expertin Zumbusch: Einzelner nicht mehr „Herr oder Herrin“ des Thermostats

„Bei den Voreinstellungen legt man eine Regelmäßigkeit zugrunde. Wenn einzelne Mitarbeitende abends länger arbeiten oder morgens früher anfangen, könnte das zum Problem werden. Hier braucht es dringend Abstimmungen“, sagt sie. Denn der Einzelne sei dann nicht mehr Herr oder Herrin seines Thermostats – und dass obwohl es unterschiedliche Präferenzen bei der Temperatur gebe. „Es ist wichtig, vorher zu kommunizieren, um nachher Unzufriedenheit und Beschwerden zu vermeiden“, sagt die Energieexpertin,

Aber nicht nur in öffentlichen Gebäuden würde durch intelligente und digital vernetzte Heizsysteme Energie und Geld gespart werden. „Permanente Effizienzüberwachung und damit ein schnellerer Eingriff bei Abweichungen sowie kurzfristigere Reaktionszeiten für notwendige Instandsetzungsarbeiten zur Aufrechterhaltung eines effizienten Betriebs“ durch „digitale Vernetzung und Fernsteuerung“ würden laut der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag die Heizkosten um rund 4,5 Prozent reduzieren.

Ähnlich, mit zwischen fünf und sechs Prozent, beziffern Degewo und Gesobau das Einsparpotenzial. Stadt und Land hat nach eigenen Angaben bereits 90 Prozent der Heizungsanlagen entsprechend modernisiert, was die Betriebskostenabrechnungen für die Mieter um vier bis sechs Prozent gesenkt habe. Der Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) liegen keine Zahlen vor. Allerdings sei ein Investitionsvolumen von drei bis fünf Millionen Euro für diesen Bereich vorgesehen.

Modernisierungsquoten zwischen 0 und 37,5 Prozent

Insgesamt gibt es in den Gebäuden der BIM rund 410 Heizungsanlagen, von denen der Antwort zufolge mit 130 nur knapp 31,7 Prozent fernsteuerbar sind. Damit ist das Land allerdings weiter als die Bezirke. So hat Reinickendorf erst 22,9 Prozent seiner Anlagen entsprechend modernisiert (70 von 257), Marzahn-Hellersdorf nur 16,5 Prozent (25 von 152). Pankow und Lichtenberg haben bislang nichts getan.

Über dem Landesschnitt liegt hingegen Neukölln mit fast 34 Prozent (87 von 256). Zumindest anteilig das Meiste getan hat hingegen Charlottenburg-Wilmersdorf. Im City-West-Bezirk sind 37,5 Prozent der Anlagen modernisiert (30 von 80).

