Grundsteuer Berlin 2022: Frist, Berechnung - alle Infos

Auch in Berlin wird die Abgabefrist zur Grundsteuer-Erkärung verlängert. Kompliziert bleibt das Verfahren dennoch. Wichtige Infos.

Steuererklärung Grundsteuer 2022 in Berlin: Das müssen Eigentümer wissen

Berlin. Die Frist für die Abgabe der Grundsteuer-Erklärung wird bundesweit verlängert. Darauf haben sich die Finanzministerinnen und -minister der Länder geeinigt. Die Neuregelung gilt auch für Berlin: Eigentümer von Wohnhäusern und Wohnungen müssen die Angaben nun Ende Januar 2023 abgeben – und nicht wie ursprünglich geplant am 31. Oktober.

Berlins Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) hatte zuletzt erklärt, das für Berlin eigentlich keine Notwendigkeit bestehe, die Abgabefrist zu verlängern. Nun allerdings folgt auch er den neuen Plänen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).

Bisher wurden in Berlin nach Angaben der Finanzverwaltung (Stand 4. Oktober) 213.123 sogenannte Grundsteuerwerterklärungen abgegeben. Das sind nur 24,68 Prozent. In den vergangenen Wochen sei die Zahl aber deutlich gestiegen. Insgesamt rechnet die Berliner Verwaltung mit rund 863.000 entsprechenden Erklärungen, auf deren Basis dann der sogenannte Grundsteuerwert ermittelt wird.

Ab 2025 soll eine neue Grundsteuer-Berechnung gelten. Dafür müssen fast 36 Millionen Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden. Das geschieht auf Grundlage von Angaben, die alle Eigentümer einreichen müssen - seit dem 1. Juli nehmen die Finanzbehörden die Daten entgegen.

Wie hoch sind die Grundsteuern in Berlin?

In Berlin zahlten Eigentümerinnen und Eigentümer von Häusern und Wohnungen im Jahr 2021 durchschnittlich 227 Euro Grundsteuer pro Kopf. Das ist deutlich mehr als der bundesweite Schnitt von 175 Euro, wie aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young hervorgeht.

Entscheidend für die Höhe der Grundsteuer ist der Hebesatz, den jede Stadt und Gemeinde in Deutschland eigenständig festlegt. In Berlin liegt dieser Hebesatz bereits seit dem 1. Januar 2007 unverändert bei 810 Prozent.

Wie wird die Grundsteuer in Berlin ermittelt?

Das bisherige dreistufige Verfahren zur Ermittlung der Grundsteuer wird beibehalten:

Ermittlung des Grundsteuerwerts Feststellung des Grundsteuermessbetrags (Grundsteuerwert x Steuermesszahl) Festsetzung der Grundsteuer (Grundsteuermessbetrag x Hebesatz )

Grundsteuer 2022 Berlin: Diese Angaben muss man machen

Steuernummer

zuständiges Finanzamt

Lage des Grundstücks (Straße und Hausnummer)

Grundbuchblatt (freiwillige Angabe)

Flurstücksnummer

Fläche des Grundstücks

Miteigentumsanteil

Art des Grundstücks

Wo man die aktuellen Bodenrichtwerte entnehmen kann

Die Bodenrichtwerte 2022 lassen sich dem internetbasierten Informationssystem Boris entnehmen.

Eine Vielzahl von Fragen zur Berechnung der Grundsteuer in Berlin haben bereits im April Experten des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer e.V. (VDGN) und der Steuerberatungsgesellschaft Mazars bei einer Telefonaktion der Berliner Morgenpost beantwortet. Die entscheidenden Fragen zur Grundsteuer in Berlin werden in dieser Übersicht geklärt.