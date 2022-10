EC-Karte: Abschaffung führt zu Chaos in Berliner Bezirksämtern

Berlin. Verbraucher müssen sich im kommenden Jahr auf mehrere gravierende Änderungen einstellen. Eine der wichtigsten Umstellungen dürfte das Ende der EC- oder Girokarte sein. Schon jetzt verlangen viele Banken von ihren Kunden für die Girocard (Nachfolger der EC-Karte) eine monatliche Gebühr. Bei der ING Diba sind es beispielsweise 99 Cent im Monat.

Das sich anbahnende Ende des bisherigen Bezahlmodells Girocard trifft Berlins Bezirksämter weitgehend unvorbereitet. In allen Bezirken bis auf Friedrichshain-Kreuzberg kann derzeit nur mit der Girocard oder aber notfalls bar bezahlt werden, wenn zum Beispiel ein neuer Reisepass oder Führerschein beantragt werden muss.

Auf der Höhe der Zeit ist Berlins Verwaltung damit nicht. In Mitte und Spandau gab es zwar zaghafte Versuche, kontaktloses Bezahlen auch mit Kreditkarten wie Visacard und Mastercard anzubieten, bisher allerdings ohne Erfolg. Bezahlfunktionen per Smartphone wie Google Pay und Apple Pay bereiten offenbar noch größere Probleme. In Spandau hatte dagegen zuletzt das Rechtsamt Vorbehalte geäußert.

EC-Karte in Berlin: Diese Bürgerämter sind fortschrittlich

Wer keine Girocard besitzt, muss mancherorts mit einem gut gefüllten Geldbeutel ins Bezirksamt kommen. Aber selbst in solchen Fällen kann es noch Probleme geben. Im Bezirksamt an der Fröbelstraße in Prenzlauer Berg muss zum Beispiel die in Anspruch genommene Dienstleistung auch noch passend beglichen werden.

Weiter vorne sind da die Bürgerämter in Friedrichshain-Kreuzberg, dem einzigen Bezirk, der überhaupt eine Bezahlung mit Visa- oder Mastercard anbietet. Sowohl an den Standorten Frankfurter Allee und Yorckstraße als auch Schlesische Straße ist dies möglich. Von der Barzahlung hat man sich dagegen dort ganz verabschiedet.

Name Debitkarte (EC-Nachfolger) Kreditkarte Funktion Der Betrag wird sofort vom Konto abgebucht. Die Zahlungen werden zeitversetzt und gesammelt vom Konto abgebucht. Aussehen Aufdruck "Debit" auf der Vor- oder Rückseite. Aufdruck "Credit" auf der Vor- oder Rückseite. Kosten Ist oft als "Standard" zum Girokonto kostenfrei. Eine Nutzungsgebühr wird bei einigen Banken in Rechnung gestellt. Vorteil Bessere Kostenkontrolle und keine Bonitätsprüfung. Funktioniert auch im Ausland (auch bei Kautionen) Nachteil Wird nicht überall akzeptiert – keine Zahlungen im Ausland. Weniger Kostenkontrolle, manchmal Extra-Gebühr für die Nutzung.