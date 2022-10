In Berlin steckt der Lieferdienst Gorillas schon seit einiger Zeit in Schwierigkeiten. Nun könnte der Konkurrent Getir übernehmen.

Mitarbeiter des Lieferdienstes Gorillas in Berlin.

Lieferdienste in Berlin

Lieferdienste in Berlin Gorillas offenbar vor Verkauf: Getir soll übernehmen

Berlin. Der türkische Lieferdienst Getir steht offenbar vor der Übernahme des Konkurrenten Gorillas. Das berichten das „Handelsblatt“ und Bloomberg. Eine endgültige Entscheidung sei noch im Herbst zu erwarten, heißt es in den Berichten.

Die Eigentümer von Gorillas würden dabei in Getir-Aktien und in bar bezahlt werden, so das „Handelsblatt“. Mit der Übernahme würde die schon lange erwartete Konsolidierung im Bereich der Supermarkt-Lieferdienste erste Konturen annehmen.

In Berlin steckt Gorillas schon seit einiger Zeit in Schwierigkeiten. Jüngst musste das Supermarkt-Start-up einräumen, die in seiner Werbung angegebene Lieferzeit von zehn Minuten nicht länger halten zu können. Bis zu 50 Minuten dauert aktuell eine Gorillas-Lieferung in Berlin.

Gorillas in Berlin: Kritik wegen Arbeitsbedinungen und Streit um Depots

In der Kritik steht das Unternehmen auch wegen seiner Arbeitsbedingungen. In einer Untersuchung der wichtigsten digitalen Plattformen in Deutschland landete Gorillas auf dem zweitletzten Rang – unter anderem wegen Verstößen gegen die tägliche Maximalarbeitszeit oder fehlenden Ruhepausen.

Konflikte gab es zuletzt auch um Depots, wie etwa dem an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg: Dort parken Lkw in Ermangelung von Ladezonen oft mitten auf der Straße. Ein Manöver, das Ordnungsämter mit der Aufforderung beenden, der noch nicht entladene Lastwagen möge weiterfahren.

Nils Busch-Petersen, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverband Berlin-Brandenburg sieht tiefgehende Gründe für die Krise in der Lieferbranche. „Womöglich gehen hier ein Hype und eine Überbewertung zu Ende“, sagt der Experte zum wirtschaftlichen Druck, der nun auf die Leistungsfähigkeit durchzuschlagen scheint.

„Die Käufer in Berlin entscheiden gerade, was sie für eine Stadt haben wollen. Ob sie von Kurieren beradelt werden möchten oder lieber selbst einkaufen gehen“, sieht Busch-Petersen eine Richtungsentscheidung kommen. Zuungunsten der Digitalfirmen.

Der mögliche Käufer Getir ist auch in Berlin kein Unbekannter. Das türkische Unternehmen ist seit Juni 2021 in der Hauptstadt aktiv