Berlin subventioniert jeden Bäder-Besuch mit 12 Euro

Berlin. Berlins Bäderlandschaft, so schreiben es die Bäderbetriebe auf ihrer Homepage, sei so vielfältig wie keine andere in Europa. Von der denkmalgeschützten Badeanstalt über moderne Schwimmsporthallen bis zum größten Freibad Europas am Wannsee reicht das Angebot. Das ist nicht nur bunt, sondern für die Stadt auch teuer. Bis 2030 haben die Bäderbetriebe ihren Finanzbedarf auf 700 Millionen Euro beziffert.

Als die Mitglieder des Sportausschusses im März diese Summe auf einer Präsentation des neuen Bäderchefs Johannes Kleinsorg sahen, waren sie einigermaßen schockiert, auch wenn der Manager in seine Rechnung noch die Kosten des inzwischen auf Eis gelegten Neubaus eines Kombibades in Mariendorf einbezogen hatte. Aber auch die Risiken aus unstrittigen Neubau-Vorhaben und ein Sanierungsstau von 400 Millionen Euro machten deutlich, dass die Bäder weiter eine Großbaustelle auch für den Berliner Landeshaushalt bedeuten werden.

Die Zahl der Besucher wächst viel langsamer als die Kosten für das Land Berlin

Die AfD-Fraktion wollte sich die Lage der Bäder noch einmal aus historischer Perspektive schildern lassen. Die Antwort von Sport-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini (SPD) macht deutlich, dass die Lage sich allen Bemühungen und mehrerer Führungswechsel zum Trotz kaum verändert hat - und das auch, wenn man von den beiden wegen Corona sicherlich besonders problematischen Jahren 2020 und 2021 sowie einigen Schwankungen wegen kühler Freibad-Sommer absieht. Dieser Sommer war warm, so kamen 1,7 Millionen Menschen in die Freibäder, fast so viele wie vor der Corona-Pandemie.

2010 zählten die Bäderbetrieben 5,7 Millionen Besucher. Fast zwei Millionen davon kamen über Schulen, Kitas oder Vereine. 2019 waren es 6,3 Millionen Badegäste bei 2,17 Millionen so genannten „nicht-öffentlichen Besuchern. Dem leichten Zuwachs steht eine erhebliche Steigerung der Kosten gegenüber. 2010 waren es 63,7 Millionen Euro, neun Jahre danach 95,7 Millionen. Der Anteil der Kosten, den die Bäderbetriebe trotz steigender Umsatzerlöse aus den Eintrittsgeldern erzielen, ist gesunken. Die Kosten pro Besucher sind von gut elf auf 15 Euro gestiegen, drei Euro zahlen Nutzer im Durchschnitt selbst. Es ist nie gelungen, mit Sportkursen zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Die Teilnehmerzahlen stagnierten schon vor Corona, ehe sie während der Pandemie einbrachen. Das gilt auch für die Saunen, die derzeit geschlossen sind, um Energie zu sparen.

52 Millionen Euro wurden in zehn Jahren in energetische Sanierung investiert

Ein großer Kostenfaktor für die Bäder sind Heizung, Gas, Strom und natürlich Wasser. Während der Pandemie überstiegen die Ausgaben für diese „Medienverbräuche“ mit mehr als elf Millionen Euro die Umsatzerlöse von nur gut sieben Millionen Euro deutlich.

Die Bäderbetriebe sind konstant dabei, ihre Anlagen zu sanieren und zu modernisieren, dennoch wächst der Sanierungsstau. Seit 2010 wurden 52 Millionen Euro für energetische Sanierung in knapp 30 Hallen- und Sommerbädern investiert, wie aus der Antwort der Staatssekretärin auf die AfD-Anfrage hervorgeht. Bei fast 60 Bädern in der ganzen Stadt heißt das aber auch, dass in jedem zweiten Bad in den letzten Jahren nichts für mehr Energieeffizienz getan wurde.