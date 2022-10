Felipe und Letizia: Spanisches Königspaar besucht Berlin – Hier können Royal-Fans das Paar sehen

König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien werden in Berlin erwartet. Wo können Royal-Fans das Paar sehen? Alle Programm-Infos.

Berlin. Das spanische Königspaar besucht in der kommenden Woche Berlin. König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien werden von Montag, 17. Oktober 2022, bis Mittwoch, 19. Oktober 2022, in Deutschland erwartet.

Empfangen werden sie am 17. Oktober mit militärischen Ehren in Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender.

Anschließend soll das Königspaar am Roten Rathaus von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) in Empfang genommen werden. Darauf folgt ein gemeinsamer Gang durch das Brandenburger Tor.

Am Abend geben der Bundespräsident und Elke Büdenbender zu Ehren des spanischen Königs und der Königin ein Staatsbankett. Lesen Sie auch: Letizia von Spanien wird 50 – Die überraschende Wandlung der Königin

Felipe und Letizia in Berlin: Das sind ihre Programm-Punkte

Die spanische Königsfamilie: Königin Letizia, ihr Mann, König Felipe VI., und dessen Eltern Juan Carlos und Sofia (v.l.).

Foto: Jack Abuin / dpa

Gemeinsam mit König Felipe VI. nimmt der Bundespräsident am Morgen des 18. Oktober am Deutsch-Spanischen Forum teil. Elke Büdenbender und Königin Letizia besuchen am Vormittag zusammen die Ausstellung "Escribir todos sus nombres" aus der Sammlung des Museums Helga de Alvear im Palais Populaire Unter den Linden.

Am Nachmittag eröffnen der Bundespräsident und König Felipe VI. die Frankfurter Buchmesse, bei der Spanien dieses Jahr Gastland ist. Der Tag endet mit einem Empfang auf Einladung von König Felipe VI. und Königin Letizia. Am 19. Oktober nimmt das spanische Königspaar weitere Termine in Frankfurt wahr. Mehr zum Thema: Kippt Spaniens Monarchie? Wie sich Felipe und Letizia retten

Der letzte Besuch von König Felipe VI. und Königin Letizia in Deutschland fand im Dezember 2014 statt, bereits damals hatte sich das spanische Königspaar im Roten Rathaus in das Goldene Buch von Berlin eingetragen. Empfangen worden waren sie damals vom damaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD).

Foto: picture alliance/dpa/Rainer Jensen

König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien in Berlin und Frankfurt: Das ist das Programm

Montag, 17. Oktober:

10.30 Uhr, Schloss Bellevue: Begrüßung von König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien mit militärischen Ehren durch den Bundespräsidenten und Elke Büdenbender

11.15 Uhr, Rotes Rathaus: Begrüßung der Staatsgäste durch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Hauptportal des Roten Rathauses

11.50 Uhr: Pariser Platz: Gang durch das Brandenburger Tor

19.30 Uhr, Schloss Bellevue: Staatsbankett zu Ehren von König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien, gegeben vom Bundespräsidenten und von Elke Büdenbender

Dienstag, 18. Oktober

9.15 Uhr, Berlin, Bertelsmann-Repräsentanz, Unter den Linden 1: Gemeinsame Teilnahme am Deutsch-Spanischen Forum mit Ansprachen des Bundespräsidenten und von König Felipe VI. von Spanien

17 Uhr, Frankfurt am Main, Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1: Eröffnung der Frankfurter Buchmesse mit Ansprachen des Bundespräsidenten und von König Felipe VI. von Spanien