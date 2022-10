Wahl Berlin: Termin für Urteil und mögliches Datum für Neuwahl stehen fest

Müssen die Wahlen in Berlin in Teilen oder gar vollständig wiederholt werden? In fünf Wochen soll das Urteil verkündet werden.

Wahlen in Berlin Gericht verkündet Urteil zu Berliner Wahlen am 16. November

Berlin. Das Berliner Landesverfassunsgericht wird am 16. November 2022 sein Urteil über die Berliner Wahlen verkünden. Diese Information wurde am Donnerstag aus den Koalitionsfraktionen und mehreren Senatsbehörden bestätigt. Ein entsprechendes Schreiben des Gerichts sei bei der Senatsinnenverwaltung eingegangen. Lesen Sie auch: Wahlwiederholung in Berlin – Wer darf wählen, wer kandidiert?

Für eine vom Gericht in der mündlichen Verhandlung im Verfahren über die viele Wahlpannen in Aussicht gestellte komplette Wahlwiederholung käme dann spätestens der Sonntag, 12. Februar 2023 in Frage. Dies wäre der letzte Sonntag innerhalb der vorgeschriebenen Drei-Monats-Frist, die zwischen einer Gerichtsentscheidung und dem Wahltermin liegen darf. Auch interessant: Wahlpannen in Berlin – Jetzt wird auf Bundesebene gestritten

In der Aktuellen Stunde des Abgeordnetenhauses gingen am Donnerstag alle Fraktionen davon aus, dass die Wahlen komplett zu wiederholen sind. Lesen Sie auch: „Komplette Neuwahl ist unverhältnismäßig“