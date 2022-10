Diese Konzerte sollten Fans diese Woche nicht verpassen

Welche Konzerte finden in der ersten Oktoberwoche in Berlin statt? Hier gibt es alle wichtigen Informationen.

Jeden Tag kann man in Berlin einen anderen Liveauftritt sehen. Hier gibt es Tipps, welche Auftritte sich besonders lohnen, welche Acts sich Fans in dieser Woche nicht entgehen lassen sollten und die wichtigsten Infos zu Tickets, Terminen und Auftrittsorten.

Welche Künstler und Bands kommen nach Berlin? Wer spielt in welchem Stadion oder Klub – und wer bringt auf seiner Tour neue Musik mit in die Hauptstadt? Das ist die Veranstaltungswoche 40 im Überblick:

Wann? 3. Oktober bis 9. Oktober 2022 (Kalenderwoche 40)

Wo? Admiralspalast, Columbia Theater, Columbiahalle, Festsaal Kreuzberg, Frannz Club, Gretchen Club, Huxleys Neue Welt, Kesselhaus, Max-Schmeling-Halle, Mercedes-Benz Arena, SO36, Verti Music Hall

Wer kommt? All them Witches, Billy Idol, Bob Dylan, Brings, Deine Lakaien, Donavon Frankenreiter, Dotan, Eisbrecher, Fu Manchu, Hot Water Music, Ibrahim Tatlises, Luciano, Passepartout, Placebo, The Brew, Zugezogen Maskulin

Das ist die Konzert-Woche in Berlin

Die erste Oktoberwoche verspricht für Konzertfans in der Hauptstadt einige Highlights bereitzuhalten: Nicht nur wird mit Bob Dylan einer der wichtigsten Interpreten der Rock-Ära für gleich drei Konzerte in die Verti Music Hall kommen, auch die Alternativerock-Ikonen Placebo und 80er-Jahre Idol Billy Idol werden Berlin besuchen und Konzerte in der Mercedes Benz Arena spielen.

Am Montag kommt der Berliner Rapper Luciano in die Max-Schmeling-Halle und der türkische Sänger Ibrahim Tatlises feiert nach 12 Jahren Abwesenheit sein Comeback in Berlin. Psychedelic-Rock-Fans sollten sich den Donnerstag vormerken, wenn die US-Band All them Witches im Huxleys spielt. Am Donnerstag spielt außerdem Dotan im Frannz Club, die Kölscher Jungs Brings im Kesselhaus und die Bluesrock-Band The Brew im Columbia Theater.

Am Sonnabend kommt das Berliner Hip-Hop-Duo Zugezogen Maskulin ins SO36 nach Kreuzberg. Experimentell wird es am Sonnabend im Admiralspalast, wenn das avantgardistische Elektronik-Duo Deine Lakaien auftritt. Gute-Laune-Grooves verbreitet dagegen Donavan Frankenreiter im Frannz Club und am Sonntag wird die zehnköpfige Hannover Hip-Hop-Crew Passepartout im Gretchen Club spielen.

Auch für Fans der härteren Gangart hält diese Woche einiges bereit: Mit Boysetsfire und Hot Water Music kommen zwei der bekanntesten Post-Hardcore-/Emo-Bands am Sonntag in die Columbiahalle. Die Hardcore-Punk-Band Fu Manchu spielt am Freitag im Festsaal Kreuzberg. Wer deutsche Härte bevorzugt sollte sich das Konzert von Eisbrecher am Freitag in der Columbiahalle nicht entgehen lassen.

Konzerte diese Woche in Berlin: Luciano (Max-Schmeling-Halle)

Der Rapper Luciano kehrt 2022 mit seiner "Majestic"-Tour zurück auf die Bühnen Deutschlands und wird am 3. Oktober in der Max-Schmeling-Halle spielen. Mit knapp 4 Millionen Streams auf Spotify und mehr als 1,5 Millionen Followern auf Instagram Luciano alias Patrick Großmann zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands.

Luciano, Montag, 3. Oktober 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Max-Schmeling-Halle, Falkplatz 1, 10437 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Ibrahim Tatlises (Mercedes-Benz Arena)

Der türkische Sänger Ibrahim Tatlises feiert nach 12 Jahren Abwesenheit sein Comeback auf der Bühne und wird am 3. Oktober in der Mercedes-Benz Arena auftreten. Seit seinem Durchbruch mit seinem zweiten Album „Ayaginda Kundura“ 1978 ist er einer der bekanntesten Stars der Arabeskenszene.

Ibrahim Tatlises, Montag, 3. Oktober 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Billy Idol (Mercedes-Benz Arena)

Der britische Rockmusiker Billy Idol

Foto: Paul Zinken / dpa

Am 5. Oktober kommt der britische Rockmusiker Billy Idol für ein Konzert in die Mercedes-Benz Arena. "Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder in Europa unterwegs zu sein", so Billy Idol. "Diese Begeisterung und Energie zu genießen, kann nur durch das Spielen vor einem Live-Publikum entstehen." Für seinen Auftritt in Berlin hat Billy Idol Songs aus seiner aktuellen EP "The Roadside" mit im Gepäck.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Billy Idol, Mittwoch, 5. Oktober 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Bob Dylan (Verti Music Hall)

Bob Dylan (Archivbild).

Foto: dpa Picture-Alliance

Bob Dylan gilt ohne Zweifel als einer der wichtigsten Interpreten der Rock-Ära. Im Herbst 2022 kehrt der legendäre Songwriter im Rahmen seiner "World Wide Tour 2021 – 2024" zurück nach Europa und wird am 6., 7. und 8. Oktober 2022 für drei Konzerte Halt in Berlin machen.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Bob Dylan, Mittwoch, 5. Oktober 2022, Donnerstag, 6. Oktober und Freitag, 7. Oktober, Einlass jeweils gegen 18.30 Uhr; Konzertbeginn jeweils 20 Uhr; Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Placebo (Mercedes-Benz Arena)

Foto: imago stock&people / imago/EQ Images

Seit ihrer Gründung Mitte der 1990er-Jahre zählen Placebo zu den prägenden Bands des Alternative-Rock. Für ihren Berlin-Auftritt am 6. Oktober in der Mercedes-Benz Arena hat die Band um Frontmann Brian Molko eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "The Bitter End", "Nancy Boy" und "Pure Morning" mit im Gepäck.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Placebo, Donnerstag, 6. Oktober 2022, Einlass gegen 18 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: All them Witches (Huxleys Neue Welt)

Nach ihrer erfolgreichen Headline-Show beim Desertfest in Berlin Anfang Mai 2019 kommt die US-Band All them Witches aus Nashville 2022 zurück nach Deutschland und wird am 6. Oktober im Huxleys spielen. Ein Muss für Psychedelic-Rock-Fans.

All them Witches, Donnerstag, 6. Oktober 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 108-114, 10967 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Dotan (Frannz Club)

Sein Debütalbum "7 Layers" aus dem Jahr 2015 ist bis heute das meistverkaufte holländische Album aller Zeiten. Jetzt kommt Dotan auf seiner aktuellen Tour nach Deutschland und spielt am 6. Oktober im Frannz Club. Mit im Gepäck hat der Musiker mit israelischen Wurzeln Songs aus seinem neuem Album "Satellites", das 2021 erschien.

Dotan, Donnerstag, 6. Oktober 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Frannz Club, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin-Pankow. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Eisbrecher (Columbiahalle)

Eisbrecher zählen mit Genreikonen Rammstein und Oomph!!! zum Genre der Neuen Deutschen Härte. Am 7. Oktober kommt die Rockband um Alexander Wesselsky für ein Konzert in die Columbiahalle. Mit im Gepäck: Songs aus ihrem aktuellen Album "Liebe macht Monster".

Eisbrecher, Freitag, 7. Oktober 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.30 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Brings (Kesselhaus)

Die von den Brüdern Peter und Stephan Brings gegründete Band Brings bringt Songs Kölscher Mundart nach Berlin und spielt am 7. Oktober im Kesselhaus. Fans dürfen sich auf viel Stimmung und Karnevalsklassiker wie „Poppe, Kaate, Danze“, „Su lang mer noch am Lääve sin“ und „Kölsche Jungs“ freuen.

Brings, Freitag, 7. Oktober 2022, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: The Brew (Columbia Theater)

Die britische Bluesrock-Band The Brew feiert das Jubiläum ihres legendären Albums „A Million Dead Stars“ mit einem Konzert am 7. Oktober im Columbia Theater Berlin. Als Special Guest wird die belgische Rockformation Black Mirrors um Frontfrau Marcella Di Troia die Band begleiten.

The Brew, Freitag, 7. Oktober 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbia Theater Berlin, Columbiadamm 9-11, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Fu Manchu (Festsaal Kreuzberg)

Fu Manchu

Foto: Promo

Ursprünglich 1987 als Hardcore-Punk-Band mit dem Namen Virulence gegründet, hat sich Fu Manchu inzwischen zu einem der berühmtesten Namen des Hard Rocks entwickelt. Am 7. Oktober spielen die US-Amerikaner aus Kalifornien im Festsaal Kreuzberg.

Fu Manchu, Freitag, 7. Oktober 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Zugezogen Maskulin (SO36)

Die Band Zugezogen Maskulin

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Zugezogen Maskulin gehen auf "10 Jahre Abfuck"-Tour und spielen am 8. Oktober im SO36. Fans, die Grim104 und Testo live erleben wollen, sollten den Auftritt nicht verpassen: Das Berliner Hip-Hop-Duo hat ihre Tournee auf drei Shows kürzen müssen: Köln (Gloria) am 29. September, Hamburg (Uebel & Gefährlich) am 7. Oktober und Berlin (SO36) am 8. Oktober.

Zugezogen Maskulin, Sonnabend, 8. Oktober 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, SO36, Oranienstraße 190, 10999 Berlin-Kreuzberg. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Deine Lakaien (Admiralspalast)

Foto: picture-alliance/ dpa / picture-alliance/ dpa/dpa

Deine Lakaien, das sind Alexander Veljanov und Ernst Horn. Die Lust am Experiment bestimmt den einzigartigen Sound der Band. Am 8. Oktober spielt das avantgardistische Elektronik-Duo ein Konzert im Admiralspalast. Mit im Gepäck: Songs aus ihrem aktuellen Doppelalbum "Dual".

Deine Lakaien, Sonnabend, 8. Oktober 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.30 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Donavon Frankenreiter (Frannz Club)

"Surfen hält mich am Leben, die Musik erdet mich", sagte er einst. Jetzt geht der Spezialist der Gute-Laune-Grooves Donavon Frankenreiter auf Deutschland-Tour und wird am 8. Oktober ein Konzert im Frannz Club spielen. Als Special Guest wird er von der Musikerin Christina Holmes begleitet.

Donavon Frankenreiter, Sonnabend, 8. Oktober 2022, Einlass gegen Uhr 19.00, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Frannz Club, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin-Pankow.

Konzerte diese Woche in Berlin: Hot Water Music (Columbiahalle)

Mit Boysetsfire und Hot Water Music gehen zwei der bekanntesten US-amerikanischen Post-Hardcore-/Emo-Bands auf Tour und werden am 9. Oktober gemeinsam in der Columbiahalle auftreten. In Berlin werden Boysetsfire und Hot Water Music von der Melodic-Hardcore-Band Samiam als Special Guest begleitet.

Hot Water Music, Sonntag, 9. Oktober 2022, Einlass 17.30 gegen Uhr, Konzertbeginn gegen 18.30 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Passepartout (Gretchen Club)

Passepartout spielt am 9. Oktober 2022 im Gretchen Club.Die Crew ist eine zehnköpfige Hip-Hop-Band aus Hannover, die auf der Bühne echte Instrumente mit einprägsamen Raps verbindet. 2016 erschien ihr Debütalbum "Kiosque". Mit der Roadtrip-Hymne "Bulli" kam 2020 endlich Nachschub.

Passepartout, Sonntag, 9. Oktober 2022, Einlass gegen 19.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.30 Uhr, Gretchen Club, Obentrautstraße 19-21, 10963 Berlin-Kreuzberg. Weitere Infos und Tickets hier.

Das sind alle Konzerte im Wochenüberblick:

Montag (3. Oktober)

Luciano (Max-Schmeling-Halle)

Ibrahim Tatlises (Mercedes-Benz Arena)

Mittwoch (5. Oktober)

Billy Idol (Mercedes-Benz Arena)

Bob Dylan (Verti Music Hall)

Donnerstag (6. Oktober)

Bob Dylan (Verti Music Hall)

Placebo (Mercedes-Benz Arena)

All them Witches (Huxleys Neue Welt)

Dotan (Frannz Club)

Freitag (7. Oktober)

Bob Dylan (Verti Music Hall)

Eisbrecher (Columbiahalle)

Brings (Kesselhaus)

The Brew (Columbia Theater)

Fu Manchu (Festsaal Kreuzberg)

Sonnabend (8. Oktober)

Zugezogen Maskulin (SO36)

Deine Lakaien (Admiralspalast)

Donavon Frankenreiter (Frannz Club)

Sonntag (9. Oktober)

Hot Water Music (Columbiahalle)

Passepartout (Gretchen Club)

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Berliner Spielstätten:

