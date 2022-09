Hollywood Vampires live 2023 – Was Fans wissen müssen

Zitadelle Spandau: Die Hollywood Vampires spielen am 28. Juni 2023 in Berlin.

Die Hollywood Vampires sind zurück: Nach drei Jahren Wartezeit kommt die Band um Hollywoodstar Johnny Depp, Schock-Rocker Alice Cooper und Aerosmith-Gitarrist Joe Perry zurück nach Deutschland und spielt am 28. Juni 2022 in der Zitadelle Spandau. Mit im Gepäck hat das Trio Songs aus ihrer aktuellen Album "Rise" (2019) mit 13 Eigenkompositionen plus drei Coverversionen inklusiver der von Johnny Depp gesungenen "Heroes"-Hommage. Der Song wurde dort eingespielt, wo David Bowie das Original 1977 aufnahm: In den Berliner Hansa-Studios.

Wo werden die Hollywood Vampires auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Hollywood Vampires in der Zitadelle Spandau sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 86,00 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (28. Juni 2023) um 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19.00 Uhr.

(von links) Johnny Depp, Duff McKagan, Alice Cooper und Joe Perry (Archivbild).

Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Welche Songs werden die Hollywood Vampires in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielten die Hollywood Vampires bei ihrem Auftritt im Mai 2019 im kalifornischen Indio:

I Want My Now Raise the Dead As Bad as I Am Five to One / Break On Through (to the Other Side) The Jack Who's Laughing Now The Boogieman Surprise You Can't Put Your Arms Around a Memory My Dead Drunk Friends Baba O'Riley Sweet Emotion "Heroes" Git From Round Me I'm Eighteen People Who Died The Train Kept A-Rollin'

Zugabe:

We Gotta Rise School's Out

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch Zitadelle Spandau?

Die Zitadelle Spandau hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Zitadelle Spandau.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Zitadelle Spandau.

Hollywood Vampires live in Berlin, Mittwoch, 28. Juni 2023, Einlass 17.30 Uhr; Konzertbeginn 19.00 Uhr; Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin.