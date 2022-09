S-Bahn Berlin und BVG: Alle Tickets im Nahverkehr gratis

Am 22. September 2022 ist die Nutzung von U-Bahn, S-Bahn, Bus und Tram in Berlin kostenfrei. Anlass ist der internationale Autofreie Tag.

Berlin. Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und der S-Bahn Berlin sind am kommenden Donnerstag, 22. September 2022, den gesamten Tag kostenfrei in der Innenstadt unterwegs. Anlass ist der internationale Autofreie Tag, an dem sich Berlin in diesem Jahr zum dritten Mal beteiligt.

Von 0 Uhr bis 24 Uhr dürfen sämtliche Busse und Bahnen im Tarifbereich Berlin AB kostenfrei und ohne Fahrschein genutzt werden, wie die Berliner Verkehrsverwaltung mitteilte. Für Fahrten nach Brandenburg ist ein Fahrausweis Berlin BC oder Berlin ABC erforderlich (ein Anschlussfahrschein C reicht nicht).

Den Verlust durch die fehlenden Fahrkartenverkäufe bezifferte die BVG beim Autofreien Tag im vergangenen Jahr auf 500.000 Euro.

Autofreier Tag in Berlin: Kostenfreie Tickets und viele Straßensperrungen

Beim internationalen autofreien Tag 2021 war auch die Große Hamburger Straße in Berlin-Mitte für einige Stunden für Autos gesperrt. In diesem Jahr findet der Tag am 22. September statt. Dann ist auch die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs kostenfrei (Archivbild).

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Zugleich ist der Autofreie Tag in Berlin erneut ein Tag der Spiel- und Nachbarschaftsstraßen. In der Zeit von 15 bis 19 Uhr werden in allen zwölf Bezirken 37 Straßenabschnitte im Nebenstraßennetz für Spiel und Spaß, Kreidemalen, Kuchenessen, Zusammensitzen oder andere gemeinsame Aktivitäten freigegeben und für den Auto- und Radverkehr gesperrt.

Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) teilte zu dem Aktionstag mit: „Am Autofreien Tag können wir praktisch erleben, wie Berlin aussehen kann, wenn der Straßenraum für die Menschen geöffnet wird. Damit gibt es mehr Raum zum Verweilen, Spielen und zum Austausch in den Nachbarschaften. Herzlichen Dank an die vielen engagierten Initiativen, die in der ganzen Stadt die Spiel- und Nachbarschaftsstraßen betreuen. Ergänzend bietet der fahrscheinlose Tag allen die Möglichkeit, kostenfrei umweltfreundliche Mobilität im gesamten Stadtgebiet zu nutzen.“

Wie in den beiden vergangenen Jahren konnten gemeinsam mit dem Bündnis Temporäre Spielstraßen und den Bezirken wieder Initiativen aus der Zivilgesellschaft gewonnen werden, die ihren Kiez am Autofreien Tag neu erlebbar machen wollen.

Autofreier Tag 2022 in Berlin: Diese Straßen sind gesperrt

Folgende Straßenabschnitte werden am 22. September 2022 in der Zeit von 15 bis 19 Uhr als Spiel- und Nachbarschaftsstraßen genutzt (insgesamt etwa 4,3 Kilometer):

Charlottenburg-Wilmersdorf

Rüdesheimer Straße, zwischen Wiesbadener- und Laubenheimer Straße

Sigmaringer Straße, zwischen Gasteiner- und Wegenerstraße

Windscheidstraße, zwischen Stuttgarter Platz und Gerviniusstraße

Friedrichshain-Kreuzberg

Blücherstraße, Hausnummer 37 bis 42

Görlitzer Ufer

Jessnerstraße, zwischen Oder- und Travestraße

Niederbarnimstraße, Hausnummer 17 bis 20

Lichtenberg

Baikalstraße, zwischen Sewan- und Baikalstraße

Plonzstraße, Hausnummer 21 bis Gotlindestraße

Marzahn-Hellersdorf

Apfelwicklerstraße

Friesacker Straße, zwischen Strauß- und Lortzingstraße

Kastanienallee, Hausnummer 53 bis 59

Maxie-Wander-Straße, zwischen Klingenthaler- und Schneeberger Straße

Mitte

Freienwalder Straße, zwischen Soldiner Straße und Friedhof

Plantagenstraße, Hausnummer 17 bis Antonstraße

Pohlstraße, Hausnummer 79 bis Kluckstraße

Tegeler Straße, zwischen Sprengel- und Triftstraße

Ufnaustraße, Hausnummer 6 bis Sickingenstraße

Neukölln

Jansastraße, Hausnummer 4 bis Weserstraße

Kienitzer Straße, zwischen Hausnummer 3 und Bornsdorfer Straße

Neckarstraße

Pankow

Bötzowstraße, zwischen John-Schehr- und Danziger Straße

Gneiststraße, zwischen Greifenhagener Straße und Schönhauser Allee

Jacobsohnstraße, Hausnummer 1 bis 16

Tassostraße, zwischen Pistorius- und Charlottenburger Straße

Reinickendorf

Kamekestraße, zwischen Herbst- und Hoppestraße

Tornower Weg, zwischen Birkenwerderstraße und Dannenwalder Weg

Spandau

Lutherstraße, am Lutherplatz

Steglitz-Zehlendorf

Kadettenweg, Hausnummer 44 bis Ringstraße

Sprungschanzenweg, Hausnummer 1 bis 51

Begasstraße (beim S-Bahnhof Friedenau)

Tempelhof-Schöneberg

Barbarossastraße, zwischen Goltz- und Karl-Schrader-Straße

Haeseler Straße, zwischen Goltz- und Zescher Straße

Niedstraße, zwischen Lauter- und Handjerystraße

Skarbinastraße, Hausnummer 77/79 bis Nahariyastraße

Steinmetzstraße, zwischen Bülow- und Alvenslebenstraße

Treptow-Köpenick

Isingstraße, Hausnummer 5 bis Schmollerplatz

