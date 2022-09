Klimaschutzaktivisten blockieren am Montag die Kreuzung Unter den Linden/Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Die Polizei ist im Einsatz.

Mitglieder der Umweltschutz-Gruppe „Extinction Rebellion“ blockieren eine Kreuzung am Boulevard Unter den Linden.

Blockade in Berlin Extinction Rebellion blockiert Boulevard Unter den Linden

Berlin. Die Klimaschutzgruppe „Extinction Rebellion“ blockiert am Montagvormittag den Berliner Boulevard Unter den Linden. Wie die Aktivisten bei Twitter mitteilten, würden „verschiedene Kreuzungen“ entlang der Prachtstraße blockiert werden.

Konkret gehe es zunächst um die Kreuzung Unter den Linden/Friedrichstraße. Auf einem Video ist zu sehen, wie eine Gruppe von Menschen auf der Fahrbahn sitzt. Dutzende Polizisten sind im Einsatz.

„Unsere Abhängigkeit von fossilen Energien finanziert Kriege, lässt unsere Lebenskosten explodieren, führt auf direktem Weg zum Klimakollaps & kostet damit Leben“, schrieb die Gruppe bei Twitter.

Bereits am Wochenende war es in Berlin zu Blockaden der Gruppe gekommen. Teilweise hätten sich die Teilnehmer an die Straße geklebt und gekettet.