Rosneft: Berlins Wirtschaftssenator begrüßt Übernahme von Schwedt

Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz begrüßt die Verstaatlichung der Raffinerie in Schwedt. Nun mahnt er den zweiten Schritt an.

Der Berliner Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) sieht die Versorgungssicherheit der Region durch die Übernahm der Raffinerie in Schwedt gesichert.

Berlin . Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) hat die Entscheidung zur Verstaatlichung der Raffinerie in Schwedt begrüßt. „Mit diesem ersten Schritt hat der Bund eine wichtige Grundlage geschaffen, um die Versorgung Ostdeutschlands vom russischen Einfluss zu lösen“, sagte Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) am Freitag nach der Entscheidung. „Jetzt muss der zweite wichtige Schritt zügig folgen und eine verlässliche Belieferung der Raffinerie in Schwedt über alternative Wege sichergestellt sein. Das muss weiterhin höchste Priorität haben.“

Auch die Wirtschaft in der Region sieht in der Übernahme der Raffinerie durch den Bund einen richtigen Schritt. „Es ist richtig, dass der Bund die Kontrolle bei PCK übernimmt“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Christian Amsinck. „Die Raffinerie ist energie- und industriepolitisch unverzichtbar für Nordostdeutschland und Westpolen.“

Pipeline-Ausbau nach Rostock

Es bestehe das Risiko, dass Russland kurzfristig kein Öl mehr liefere. „Die Ertüchtigung und der geplante Ausbau der Pipeline aus dem Rostocker Hafen sind zu begrüßen, angesichts der Treuhand-Lösung sollten die Bedenken der polnischen Seite gegenüber einer Belieferung über den Hafen Danzig nun ausgeräumt sein“, sagte Amsinck.

Zur Sicherung des Betriebs der Raffinerien in Schwedt, Karlsruhe und Vohburg stellt die Bundesregierung die Rohölimporteure Rosneft Deutschland (RDG) und die RN Refining Marketing GmbH unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur, hatten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftssenator Robert Habeck (Grüne) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag mitgeteilt. Damit übernimmt die Bundesnetzagentur die Kontrolle über Rosneft Deutschland und damit auch über den jeweiligen Anteil in den drei Raffinerien PCK Schwedt, MiRo (Karlsruhe) und Bayernoil (Vohburg).

Die Treuhandverwaltung wird an diesem Freitag wirksam und ist zunächst auf sechs Monate befristet. Die Kosten dafür haben die betroffenen Unternehmen zu tragen.