Berlin-Charlottenburg: Topmodel Toni Garrn veranstaltet Charity-Flohmarkt

Berlin. Im Sommer dieses Jahres heiratete Toni Garrn ihren Freund, den britischen Schauspieler Alex Pettyfer, auf der griechischen Insel Palos. Eines der Kleider, das das deutsche Topmodel an diesem Tag trug, steht in dieser Woche in Berlin zum Verkauf. Vom 15. bis zum 18. September lädt die 30-Jährige im ehemaligen Kino Alhambra auf dem Kurfürstendamm 68 zum Super Flea Market, einem Flohmarkt für den guten Zweck. Zu haben sind auch ausgewählte Kleidungsstücke anderer prominenter Vorbesitzer, darunter ihre Model-Kolleginnen Karlie Kloss und Gigi Hadid, sowie der Moderatoren Barbara Schöneberger und Joko Winterscheidt.

Dieses Paar Schuhe von Stefanie Giesinger steht bei der Auktion auf dem Super Flea Market zum Verkauf.

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services

Topmodel Toni Garrn: Auktion und Kunstausstellung mit Starbesetzung

Alle Einnahmen und Spenden fließen in die Toni Garrn Foundation, die Bildungsinitiativen für Mädchen in Afrika unterstützt. Die Stiftung wurde 2016 von Garrn mit dem Ziel gegründet, ihnen eine Infrastruktur zu bieten, die Bildung und persönliche Entwicklung fördert. Dafür kooperiert die Toni Garrn Foundation mit lokalen Partnern wie Schulen, medizinischen Zentren oder Gemeinden.

Zur Eröffnung am Donnerstagabend kam Toni Garrn persönlich und führte ihre Gäste, darunter auch Schauspielerin Sarah Alles, Autorin Ronja von Rönne und Moderatorin Tamara Gräfin von Nayhauß, durch die Kollektion. Das öffentlich zugängliche Event wird in den kommenden Tagen von einem Rahmenprogramm mit Panel Talks zum Thema „Bewusster Konsum“ und einer Kunstausstellung begleitet.

Kleid von Naomi Campbell.

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services

Erlöse kommen Bildungsinitiativen in Afrika zugute

Besucherinnen und Besucher können in der von der Künstlerin Kiala Kanzi kuratierten Schau Werke nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler wie Alex Proba, Noah Becker und Selassie erleben. Die Talks werden von Autorin und Klima-Aktivistin Thekla Wilkening moderiert. Tickets sind für einen Euro via superfleamarket.org erhältlich, es wird gebeten, die Summe um eine Spende zu erhöhen

Kleid von Sara Nuru.

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services







Der Berliner Flohmarkt basiert auf dem Konzept von Toni Garrns Supermodel Flea Market, der in den vergangenen Jahren bereits in Paris, London und New York stattfand. „Alle Erlöse fließen in Bildungsinitiativen in Ghana, Uganda und Burundi“, so die gebürtige Hamburgerin. In Zukunft wolle sie sich mit ihren Events vermehrt gesellschaftlich relevanten Thematiken wie dem Klimawandel widmen: „Genauso wie ich in den letzten Jahren als Frau, in meiner Karriere und als Mutter gewachsen bin, will ich, dass auch die Vision des Supermodel Flea Market mit mir wächst.“

Handtasche von Emilia Schüle.

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services

Super Flea Market, 15. bis zum 18. September, Kino Alhambra, Kurfürstendamm 68 in Berlin-Charlottenburg.