Wirtschaft Berliner Bäcker in Not: „Nicht feiern ist auch keine Lösung“

Berlin. Welche Rolle der erste bekannte Schulze von Berlin, Marsilius de Berlin, bei der Gründung der Bäcker-Innung hatte, ist nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass die Ratsherren der Stadt am 18. Juni 1272 die Einrichtung einer Berliner Bäckerzunft genehmigten – der ersten Zunft in Berlin überhaupt. An diesem Mittwoch feierte die Bäcker-Innung im Festsaal des Roten Rathauses ihr 750-jähriges Bestehen.

Die Feierlichkeiten fanden unter besonderen Umständen statt, leiden die Bäcker doch derzeit besonders unter den verschiedenen Krisen, die es zu bewältigen gilt. Die Rohstoff- und Energiepreise explodieren und bedrohen die ganze Branche in ihrer Existenz. Dennoch: „Nicht feiern ist auch keine Lösung“, sagte die Chefin der Berliner Bäcker-Innung, Obermeisterin Christa Lutum, zum Auftakt des Festaktes.

Aber die Krise blieb an diesem Vormittag allgegenwärtig. „Einige Betriebe leiden unter akuter Existenzangst“, sagte Lutum. „Es herrscht eine große Verunsicherung.“ Ein gewisser Anstieg der Energiepreise lasse sich in die Kalkulation mit einbeziehen, bei einer Verfünffachung der Kosten, wie derzeit vielerorts zu beobachten, sei das aber nicht mehr möglich. „Da kann man rechnen, wie man will – da funktioniert der Dreisatz nicht mehr“, sagte die Obermeisterin des Bäckerhandwerks.

Die Bäcker fordern von der Politik verlässliche Preise

Die Bäcker, die in ihren Backstuben besonders viel Energie verbrauchen, fordern von der Politik verlässliche Energiepreise. Derzeit sei ein Ende des Anstiegs der Kosten nicht in Sicht, was viele Betriebe verzweifeln lasse. Bäcker, die ihren Ruhestand in fünf Jahren planten, würden die Schließung angesichts der kritischen Lage nun vorziehen. „Aber eine Backstube, die zu ist, bleibt zu“, sagte Lutum, die selbst ein Geschäft in Charlottenburg betreibt. Bis die von Bund und Land bereitgestellten Hilfspakete zur Verfügung stehen, griffen viele Betriebe auf ihre Rücklagen zurück. Doch die seien für Investitionen in die Betriebe gedacht, klagte Lutum.

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sagte den Bäckerinnen und Bäckern der Stadt in ihrem Grußwort zum 750-jährigen Jubiläum die Unterstützung des Senates zu. „Wir stehen an Ihrer Seite und werden dafür sorgen, dass Sie Unterstützung erhalten“, sagte Giffey. Es sei keine Option, den Betrieb vorübergehend einzustellen, wie es Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgeschlagen hat. Das gehe an den Interessen der Bäckereibetriebe und der Berlinerinnen und Berliner vorbei. Brot gehöre zur Daseinsvorsorge.

Franziska Giffey verspricht Hilfen für kleine und mittlere Betriebe

„Es ist klar, dass das Geld kostet, aber das müssen wir in die Hand nehmen“, kündigte Giffey an. Dazu werde Berlin einen Nachtragshaushalt in Höhe von mindestens 1,1 Milliarden Euro vorlegen, auch um kleinere und mittlere Betriebe zu unterstützen. Dabei werde das Land auf diejenigen Hilfsmaßnahmen zurückgreifen, die schon in der Corona-Pandemie gut funktioniert hätten, wie zum Beispiel der verschiedenen Soforthilfen, um den Unternehmen Liquidität zu sichern. „Sie können sich darauf verlassen, dass wir in der Landesregierung das Bäckerhandwerk nicht aus dem Blick verlieren“, versprach die Regierende Bürgermeisterin.

Hoffnung, auch diese Krise zu überstehen, macht den 61 in der Innung zusammengeschlossenen Bäckereibetrieben ein Blick in die Geschichte. Krieg, Pest und Cholera, verheerende Brände, Missernten mit anschließenden Hungerkatastrophen – das alles sei über das Bäckerhandwerk in den vergangenen 750 Jahren hinweggefegt – und dennoch bestehe die Innung weiter. Daran erinnerte am Mittwoch der Präsident des Deutschen Bäckerhandwerks, Michael Wippler.

Die Innung hat Pest, Cholera und Kriege überlebt

In Krisenzeiten hätten Zünfte – und später die Innungen – für Ordnung und ein verlässliches Angebot gesorgt. „Die Herausforderungen sind gewiss nicht klein“, sagte Wippler. „Aber man spürt in unseren Reihen den Zusammenhalt.“ Dabei blicke das deutsche Bäckerhandwerk auch besonders auf Berlin. Zwar sei das Verhältnis Deutschlands zu seiner Hauptstadt ambivalent. „Man muss aber neidlos anerkennen, dass in Berlin die Musik spielt, hier werden Trends gesetzt“, sagte Wippler.

Die Bäckerinnen und Bäcker feierten am Mittwoch aber nicht nur sich selbst. Zum ersten Mal verlieh die Innung eine „goldene Brezel“ an eine Persönlichkeit, die nichts mit dem Bäckerhandwerk zu tun hat. Da sie sich seit Beginn ihrer politischen Karriere für die Ausbildung im Handwerk verdient mache, ehrte die Bäcker-Innung Franziska Giffey mit der Auszeichnung.