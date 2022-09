Nosferatu-Spinne in Berlin: Bislang 23 Funde

Immer häufiger wird die Nosferatu-Spinne in Berlin gesichtet. Wie gefährlich sie ist und wie man mit ihr umgehen sollte.

Zuletzt ist die giftige Spinne Nosferatu in NRW im Kreis Coesfeld gesichtet worden.

Wildtiere Nosferatu-Spinne: Bislang 23 Funde in Berlin

Berlin. Die Nosferatu-Spinne macht sich nun auch in Berlin breit. Der Jäger mit dem unheilvollen Namen war bis in die 1990er-Jahre nur im Mittelmeerraum anzutreffen. Die Klimaerwärmung ebnete ihr den Weg, sich auch weiter nach Norden vorzuwagen. Das tat sie entlang des Rheins, was eine Karte des Naturschutzbunds (Nabu) deutlich zeigt. Wahrscheinlich aufgrund des dort wärmeren Klimas.

Jetzt ist die Spinne auch in Berlin angekommen. Ende August gab es den ersten Hinweis im Meldeportal des Naturschutzbundes (Nabu). Insgesamt 23 Mal haben Berliner die Spinne gesichtet und im Portal gemeldet. Das sei „keine Überraschung“, sagt Derk Ehlert, Wildtierreferent des Berliner Senats. Wie viele andere Arten wandert sie nordwärts.

Mit der Bahn aus dem Süden: Nosferatu-Spinne und andere Wildtiere in Berlin

„Mit der Globalisierung ist es einfacher von A nach B zu kommen“, sagt Ehlert. Auch die Gottesanbeterin sei mit der Bahn aus Südeuropa angereist. Die südeuropäische Räuberin wurde ebenfalls schon mehrmals in Berlin gesichtet. „Die Gottesanbeterin und auch die Nosferatu-Spinne sind nützlich, denn sie fressen kleinere Insekten“, sagt der Wildtierexperte.

23 Mal wurde die Nosferatu-Spinne seit August in Berlin gemeldet. Die Meldungen können auf der Webseite des Naturschutzbunds eingesehen werden (Screenshot naturgucker.de).

Foto: Jana Treffler / BM

Aber wie ist sie eigentlich drauf, die zugezogene Nosferatu-Spinne? Als Lauerjäger baut sie selbst keine Netze, sondern versteckt sich, um Beute zu fangen. Weibchen erreichen eine Größe von bis zu vier Zentimetern und können so fest zubeißen, dass sie die menschliche Haut durchdringen. Laut Nabu gleichen die Bisse einem Mücken- bis Bienenstich und können den wenigsten Menschen gefährlich werden.

Nosferatu-Spinne im Supermarkteinkauf und vor dem Fenster

Allergiker sollten jedoch aufpassen. Generell sollte die Spinne nicht angefasst werden. Findet man eine bei sich zuhause, am besten ein Glas darüber stülpen und ein Blatt Papier oder einen Karton darunter schieben. So kann man das Tier sicher ins Freie bringen.

Wer eine Spinne sichtet, kann dies beim Nabu melden. Im Nabu-Meldeportal können auch die bisherigen Meldungen eingesehen werden. „Jüngere Spinne mit einem offenem Kokon zwischen gekauften Weintrauben aus dem Supermarkt“, schreibt ein Mann aus Prenzlauer Berg, bei anderen krabbelte sie durch die Wohnung oder saß vor dem Bürofenster.

Empathie mit Nosferatu-Spinne: Auf keinen Fall töten

Eine Spandauerin schreibt: „Ich arbeite in einer Waschanlage, ich habe sie von einem nassen Auto gerettet. Ist wohl noch ein Baby“. Diese Empathie den Spinnentieren gegenüber teilt der Berliner Wildtierreferent. „Auf keinen Fall sollte man sie töten, ganz grundsätzlich nicht“, sagt Ehlert, „so etwas wie Schädlinge gibt es nicht“.

Die Nosferatu-Spinne ist nicht die einzige südliche Art, deren Lebensraum sich im Zuge des Klimawandels immer weiter nach Norden ausdehnt. Auch die völlig ungefährliche Feuerlibelle und die Italienische Schönschrecke sind seit einigen Jahren fester Bestandteil der Berliner Tierwelt.

