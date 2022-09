Krise beim RBB - Welche Probleme auf die neue Chefin warten

Berlin. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Katrin Vernau ist im zweiten Wahlgang zur Interimsintendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) gewählt worden. Der RBB-Rundfunkrat wählte die 49-Jährige auf einer Sondersitzung am Mittwoch mit 16 von 20 Stimmen für eine Amtszeit von maximal einem Jahr. Im ersten Wahlgang hatte sie die notwendige Zweidrittel-Mehrheit verfehlt.

Die bisherige Verwaltungsdirektorin des WDR in Köln soll den durch Skandale um die frühere Intendantin Patricia Schlesinger und den ehemaligen Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf angeschlagenen Sender aus der Krise führen.

Eine total auf die Intendanz zugeschnittene Hierarchie, fehlende interne „Checks and Balances“, zahnlose Kontrollgremien, keine Augenhöhe mit den Beschäftigten sowie allein zwischen der gekündigten Intendantin Patricia Schlesinger und dem zurückgetretenen Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf ausgehandelte Entscheidungen: Diese strukturellen Mängel beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) traten am Mittwoch bei der ersten Befassung des Medienausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses mit der RBB-Affäre deutlich zutage.

Die amtierende Verwaltungsratsvorsitzende Dorette König, der amtierende Senderchef Jan Schulte-Kellinghaus sowie für die Belegschaft der Freien-Vertreter Christoph Reinhardt und Journalistenverbands-Chef Stefan Grimberg standen den Abgeordneten fast drei Stunden Rede und Antwort.

Die Diskussion wird konkrete Folgen haben, denn die Landesparlamente beider Bundesländer haben eine Novelle des Rundfunkstaatsvertrages auf dem Zettel. Dabei dürfte es vor allem um eine Korrektur der allmächtigen Stellung der Intendanz und Kompetenzanforderungen für Rundfunkräte gehen.

Die Interimsintendantin kommt für ein Jahr nach Berlin

In der Sitzung wurde auch ein Aufgabenkatalog für die neu zu wählende Interimsintendantin formuliert. Die Findungskommission unter Vorsitz des Rundfunkratsvorsitzenden Dieter Pienkny hat die bisherige WDR-Verwaltungschefin Katrin Vernau vorgeschlagen. Diese soll für ein Jahr nach Berlin wechseln, behält aber ein Rückkehrrecht in ihren Job. Danach soll eine neue Intendanz mit einem ordentlichen Ausschreibungsverfahren gefunden werden.

Aber Vernau ist nicht unumstritten. Obwohl das laut Pienkny mit den Beschäftigtenvertretern abgestimmt war, hat sich gegen die Personalie in der RBB-Belegschaft Widerstand aufgebaut. Kritisiert wurde, dass niemand von außerhalb der ARD beim RBB aufräumen solle. Zudem sei Vernau ARD-intern zuletzt als Gegenspielerin von Ex-Intendantin Schlesinger wahrgenommen worden, was im RBB den Eindruck einer Dominanz von außen aufkommen lasse. Auch interessant: Katrin Vernau vor Wahl zur neuen Interimsintendantin

Verwaltungsrätin König räumte im Ausschuss zwar eine Mitverantwortung für die Vorgänge beim RBB ein, die in den vergangenen Wochen Schlagzeilen ausgelöst hatten über abgerechnete private Essen, Luxusdienstwagen, teure Umbauten der Chefetage, enorme Kostensteigerungen beim geplanten digitalen Medienhaus und dubiose Beraterverträge.

Bonuszahlung für Neuverträge beim RBB abgeschafft

Letztlich wies König die Schuld Schlesinger und Wolf zu. Der Verwaltungsrat habe Aufgaben unter den Mitgliedern verteilt. Wolf sei zuständig gewesen für den Intendantenvertrag und das digitale Medienhaus. Wolf und Schlesinger, von deren privaten Verbindungen sie nichts gewusst habe, hätten die Verwaltungsräte „unzureichend in die Lage versetzt, zur Berichterstattung Fragen zu stellen“, sagte König.

Für sie seien „keine Sachverhalte erkennbar“ gewesen, die „unangemessene Ausgaben und Pflichtverstöße erkennen ließen“. Erst als sie mitbekam, dass das Medienzentrum viel teurer werden sollte als geplant, habe sie kritisch nachgefragt und sich gegen Wolf und Schlesinger gestellt.

Verwaltungsrat soll professionelle Unterstützung bekommen

Als Konsequenz daraus ist König jetzt dafür, das Prinzip der Themenverteilung abzuschaffen, um mehr Köpfe an wichtigen Beschlüssen zu beteiligen, auch wenn dabei das „Ehrenamt an Grenzen“ stoßen könne. Zudem brauche der Verwaltungsrat professionelle Unterstützung durch ein Büro mit juristischem und wirtschaftlichem Sachverstand.

Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus, der den erkrankten Verwaltungsdirektor Hagen Brandstäter als „Zwischen-Intendant“ vertritt, versprach „größtmögliche Aufklärung“ und verwies auf die bereits gezogenen Konsequenzen. So sei das umstrittene System der Bonuszahlungen für Führungskräfte für Neuverträge abgeschafft. Die Personalabteilung prüfe, wie man mit bestehenden Verträgen umgehen kann. Der Wirtschaftsplan für 2022 werde nicht bestätigt, solange die Prüfungen der Generalstaatsanwaltschaft, einer Anwaltskanzlei sowie der Rechnungshöfe beider Länder andauerten.

Journalistenverband fordert eine Ombudsstelle für den RBB

Christoph Reinhardt sagte, das Vertrauen der Belegschaft sei „zerbrochen, nicht nur zu Frau Schlesinger, sondern in die gesamte Führungsriege“. Der RBB leide unter einer Zweiteilung, so der Inforadio-Journalist und Sprecher der Freien Mitarbeiter. „Wir haben Redaktion und Programm, und dann gibt es eine Behörde“, sagte Reinhardt. Das sorge für eine „Trennung zwischen oben und unten“, die nicht mit Schlesinger begonnen habe. 1500 arbeitnehmerähnlichen Freien stünden 2000 Angestellte gegenüber, die von einem Personalrat vertreten würden, der auch in den Gremien Sitz und Stimme habe.

Nach Meinung des Journalisten müssten mehr Beschäftigtenvertreter in den Rundfunkrat, auch im Verwaltungsrat brauche es ein „Korrektiv“ durch die Belegschaft. „Uns fehlt die Augenhöhe“, sagte Reinhardt und appellierte an die Politiker: „Setzen Sie die Rahmenbedingungen so, dass Belegschaft wirksam mitarbeiten kann.“

Aus Sicht von Stefan Grimberg vom Journalistenverband ist es „nicht verständlich“, wieso Wolf-Dieter Wolf überhaupt ins Amt des Verwaltungsratsvorsitzenden beim RBB gelangen konnte. Weil er bereits Aufsichtsratschef der landeseigenen Messe Berlin war, sei das eigentlich nicht zulässig, um Interessenkonflikte auszuschließen, sagte Grimberg. Der RBB brauche eine Ombudsstelle, an die sich Beschäftigte mit Hinweisen und Kritik wenden könnten. Zudem müssten die Gremien ihr Rollenverständnis korrigieren. Bisher sähen sie sich zu sehr als Unterstützungsorgane für den Sender und weniger als Aufsichtsinstanzen. „Da muss mehr professionelle Distanz her.“

CDU-Abgeordneter drängt auf rasche Novelle des Staatsvertrags

Unter den Abgeordneten stimmten viele der Forderung zu, mit dem neuen Staatsvertrag die Intendantenverfassung der Anstalt zu ändern und die Verantwortung wie bei einem Unternehmensvorstand auf mehrere Schultern zu verteilen, um auch ganz oben ein mindestens Vier-Augen-Prinzip zu installieren.

Der CDU-Abgeordnete Christian Goiny, selbst Mitglied im Rundfunkrat, mahnte eine schnelle Novelle des Staatsvertrags an, um für die Neuwahl des Rundfunkrats im März 2023 schon neue Regeln zu haben. Die Grünen-Abgeordnete und Rundfunkrätin Antje Kapek widersprach der Dringlichkeit und erteilte Forderungen eine Absage, die gesamte Führungsspitze zu entlassen: „Ich kann die Leute nicht rausschmeißen, wenn ich ihnen nichts nachweisen kann. Wenn alle zurücktreten würden, wäre der RBB führungslos und Aufklärung würde nicht stattfinden.“