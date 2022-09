Wetter in Berlin: Wetterdienst erwartet Gewitter, Starkregen und Sturmböen

Berlin. Auf zunehmend unbeständiges Wetter müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ziehen am Mittwoch nach sonnigem Beginn Wolken sowie erste Schauer und Gewitter auf. Vereinzelt ist auch Starkregen mit um die 20 Litern je Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Stürmische Böen erreichen die Windstärken sieben bis acht (55 bis 70 Kilometer pro Stunde). Die Luft erwärmt sich auf 23 bis 27 Grad.

Der Donnerstag wird wolkig, doch es bleibt zunächst meist trocken. Am Nachmittag und Abend nähern sich von Südwesten vermehrt schauerartiger, teils gewittriger Regen und Unwetter. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 21 und 25 Grad. Wie ist das Wetter in meinem Bezirk? Hier sehen Sie eine aktuelle Karte.

Zuletzt war Ende August eine Gewitterfront mit Starkregen und stürmische Böen über Berlin hinweggezogen. Die Berliner Feuerwehr hatte den Ausnahmezustand Wetter ausgerufen und war zu mehr als 80 wetterbedingten Einsätzen ausgerückt. Es ging vor allem um vollgelaufene Privatwohnungen oder Keller.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender hatten ihr Bürgerfest sicherheitshalber abgebrochen. Der Bundespräsident versprach den Gästen, die für ihr ehrenamtliches Engagement eingeladen worden waren, dass sie im kommenden Jahr eins zu eins erneut eingeladen würden.

Wetter in Berlin: Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für die nächsten Tage im Detail

Donnerstag, 7. September 2022: Am Donnerstag anfangs wolkig oder stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Am Nachmittag und Abend von Südwesten vermehrt schauerartiger, teils gewittriger Regen. Örtlich Unwetter durch heftigen Starkregen. Höchstwerte zwischen 21 und 25 Grad. Überwiegend schwacher Wind aus östlichen Richtungen, am Abend teils auf Südwest drehend. In der Nacht zum Freitag vielerorts Regen, zeit- und gebietsweise mit Starkregen und nur noch selten gewittrig durchsetzt. Tiefstwerte um 13 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Freitag, 8. September 2022: Am Freitag zunächst dichte Bewölkung, im Nordosten Brandenburgs rasch abziehender Regen. Nachfolgend Auflockerungen, zum Nachmittag aus Südwesten neue Schauer, ggf. auch kurze Gewitter. Temperaturanstieg auf 21 bis 24 Grad. Schwacher Wind aus westlichen, später aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonnabend wechselnd bewölkt, örtlich Schauer. Bei größeren Auflockerungen Bildung von Dunst und Nebel. Tiefstwerte zwischen 13 und 10 Grad. Schwacher Wind, überwiegend um Süd.

Sonnabend, 9. September 2022: Am Sonnabend bei wechselnder Bewölkung zunächst trocken, später örtlich kurze Schauer oder vereinzelte Gewitter. Höchstwerte um 22 Grad. Schwacher Wind meist aus Südost bis Ost. In der Nacht zum Sonntag wolkig, teils bedeckt. Zu Beginn nachlassende Schauer. Temperaturrückgang auf 12 bis 10 Grad. Schwachwindig.