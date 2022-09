Überlasteter Rettungsdienst: Feuerwehrchef bittet um Hilfe

Berlins Feuerwehrleute werden tagtäglich gebraucht, wie hier beim Brand einer Lagerhalle in Staaken am Freitag. Seit Monaten brauchen die überlasteten Retter selbst Hilfe.

Berlin. Die Berliner Feuerwehr könne ihre Probleme allein nicht mehr lösen, räumte Landesbranddirektor Karsten Homrighausen am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses ein. „Wir sind an einem Punkt, wo wir Unterstützung benötigen.“ Der Feuerwehrchef bat die Parlamentarier daher, das Rettungsdienstgesetz (RDG) zu überarbeiten, das in seiner jetzigen Form nach Ansicht mehrerer Experten zur permanenten Überlastung des Rettungsdiensts beiträgt.

Landesbranddirektor Karsten Homrighausen

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

So sei die Feuerwehr etwa verpflichtet, Verlegungsfahrten zwischen Krankenhäusern durchzuführen, wenn Transportunternehmen dazu nicht in der Lage oder nicht bereit seien. „Das bindet unsere Kräfte massiv und gerade bei großen Krankenhausunternehmen ist fraglich, ob das nicht anders zu organisieren ist“, so Homrighausen weiter. Die Änderung des RDG stehe auf ihrer Prioritätenliste ganz oben, versprach Innensenatorin Iris Spranger (SPD).

Auf Antrag der FDP widmete sich der Innenausschuss auf seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am Montag zwei Stunden dem permanenten Ausnahmezustand im Rettungsdienst der Feuerwehr. Mehrere Experten machten dabei klar, dass eine Änderung des RDG nur eine Stellschraube ist, um die Situation zu verbessern. Auch die Überlastung im Gesundheitswesen sei ein Problem.

Rettungswagen warten oft Stunden an Notaufnahmen

Die durchschnittliche Dauer eines Rettungswageneinsatzes sei von 46 auf 60 Minuten gestiegen, sagte Oliver Mertens aus dem Vorstand der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin, die auch Feuerwehrleute vertritt. Ein Grund dafür seien Abweisungen oder lange Wartezeiten an den Notaufnahmen der Kliniken.

Die Rettungswagen (RTW) stünden oft Stunden, ergänzte Florian Reifferscheid, Vorsitzender der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschlands. „Das ist aber oft die bessere Alternative, als zu einem anderen Krankenhaus zu fahren und sich dort noch einmal hinten anzustellen.“

Die Experten arbeiteten sich dabei auch an den Maßnahmen ab, die Innensenatorin Spranger in der vergangenen Woche ankündigte. So wurde das System dahingehend angepasst, dass alle leichteren Fälle von Bauchschmerzen an den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) abgegeben werden.

„Das ist nicht der große Wurf“, sagte Lars Wieg, Vorsitzender der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft (DFeuG) Berlin-Brandenburg. Das würde im Jahr 7200 oder am Tag 20 Einsätze weniger für die Feuerwehr bedeuten. „Das ist ein RTW, der mitunter auch mal 32 Einsätze in 24 Stunden fährt“, so Wieg weiter.

Erhöhung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung gefordert

Ebenfalls kritisch sahen die Experten Sprangers Aufforderung, dass auch andere Bereiche Rettungsdienstschichten übernehmen sollen. Andere Aufgaben würden dann liegen bleiben, sagte GdP-Mann Mertens und verweis etwa auf die Höhenretter, die zuletzt über Wochen außer Dienst gestellt wurden. Manch einer würde außerdem aus bestimmten Gründen wie etwa einem kaputten Knie nicht mehr RTW fahren.

Innensenatorin Iris Spranger

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Mertens betonte dabei auch die menschliche Komponente. Durch gezieltes Nachfragen in Ergänzung zu den automatisiert generierten Codes könne die Situation besser eingeschätzt und überflüssige RTW-Einsätze vermieden werden. Generell sprachen sich die Experten auch für die Erhöhung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung aus – in Zusammenarbeit mit der Senatsbildungsverwaltung bestenfalls schon in der Schule.

Dem stimmte auch Sascha Guzy, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbands, bei, der die Freiwilligen Feuerwehren vertritt. Diese Ressource sei nicht unendlich, „und ich warne daher davor, das Ehrenamt zu missbrauchen“.

Die Freiwilligen dürften sich nicht allein um die Brandbekämpfung kümmern, „während die Berufsfeuerwehr im Rettungsdienst erstickt“. Dies sei keine Förderung des Ehrenamts, sondern ein Ausnutzen. Laut DFeuG-Chef Wieg fährt die Freiwillige Feuerwehr Berlins so viele Einsätze im Jahr, wie die Berufsfeuerwehr Dortmund.

Spranger kündigt Runden Tisch an

Innensenatorin Spranger versprach, sich den Themen anzunehmen. Sie kündigte darüber hinaus einen Runden Tisch an, an dem etwa die KV, die Krankenhäuser und neben der Gesundheits- auch die Bauverwaltung beteiligt sein sollen, da der Feuerwehrnachwuchs Wohnraum brauche.

Außerdem solle es ein Sonderprogramm zum Abbau des Sanierungsstaus in den Feuerwehrliegenschaften in Höhe von 331 Millionen Euro geben. Über die von ihr angekündigte Rettungsdienstzulage sowie Gehaltsanpassungen wollte sie noch am Montag mit Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) sprechen.