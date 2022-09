Justizsenatorin Lena Kreck lässt Professoren-Titel ruhen

Berlin. Justizsenatorin Lena Kreck wird sich bis auf Weiteres nicht mehr Professorin nennen. Das teilte die Linken-Politikerin am frühen Freitagmorgen mit. Sie reagierte damit auf Kritik, sie sei nicht berechtigt, den Titel nach ihrer Beurlaubung an der Evangelischen Fachhochschule zu führen, weil sie noch nicht fünf Jahre als Hochschullehrerin tätig gewesen sei. Nach ihrer politischen Karriere im Berliner Senat werde sie aber wieder zurückkehren und den Professorinnentitel wieder führen. Die Juristin unterrichtete vor ihrem Wechsel in den Senat Soziale Arbeit an der Evangelischen Fachhochschule.

Hintergrund der Entscheidung ist die Meinung der Senatswissenschaftsverwaltung, die das Thema anders einschätzt als ihr eigenes Haus. Dieses hatte mit Blick auf das Berliner Senatorengesetz befunden, dass ein Senatsmitglied sich weiterhin Professorin nennen darf, wenn es wie Kreck in erlaubter Nebentätigkeit weiter Studierende unterrichtet. Die Wissenschaftsverwaltung bezieht sich hingegen auf das Hochschulgesetz. Dieses sieht vor, dass man fünf Jahre Professor gewesen sein muss, um im Falle einer Unterbrechung der Tätigkeit weiterhin den Titel führen zu dürfen.

Lena Kreck will Debatten vermeiden

Kreck will mit ihrem Schritt vor allem Debatten vermeiden. „Ich bin der Auffassung, dass ich mich nach meiner Ernennung zur Senatorin berechtigterweise Professorin genannt habe“, sagte Kreck: „Ich nehme aber zur Kenntnis, dass es dazu auch andere Meinungen gibt.“ In den aktuellen Krisenzeiten gebe es für eine Senatorin Wichtigeres als Debatten in eigener Sache über verschiedene Rechtsauffassungen zu Berufsbezeichnungen zu führen. Die Berlinerinnen und Berliner erwarteten völlig zurecht, dass sich eine Senatorin auf die Bewältigung der anstehenden großen politischen Aufgaben konzentriere. „In den Bereichen Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung haben wir noch sehr viel vor, darauf werde ich meine ganze Energie richten“, sagte Kreck.