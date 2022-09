Kool Savas: Beim "King of Rap" fehlte das wichtigste Lied

In der Columbiahalle überzeugt der Rapper am Donnerstag mit einer souveränen Rap-Show. Einige Fans zeigten sich dennoch enttäuscht.

Berlin. Ein Konzert, das mit einem Video beginnt - darauf waren die Fans von Kool Savas am Donnerstagabend wohl nicht eingestellt. Doch schnell wurde ihnen klar, dass es sich um das neue Lied „Unerwartete Züge sind schwer zu kontern“ von Kool Savas und anderen Rappern handelte, das erst einige Stunden später offiziell erscheinen würde. Nun breitete sich Begeisterung unter den Fans in der Columbiahalle aus, und als der selbst ernannte „King of Rap“ kurz darauf auf der Bühne erschien und zusammen mit Sängerin Alies die ersten Töne des Hits „Rapkiller“ ertönten, brach Gejubel unter den Fans aus. Die Lichter wurden greller und die Rap-Show konnte beginnen.

„Was geht ab Berlin?“, rief Kool Savas, bevor er die ersten Zeilen von „Monolith“ aus dem Album „Aghori“ von 2021 rappte. Die Bässe wummerten durch die Halle, die Lichter flackerten, und Feuerfontänen schossen in die Höhe. Die knapp 3000 Fans rissen die Arme in die Luft und schienen die spektakuläre Rap-Show in vollsten Zügen zu genießen.

„Ich bin ja ein Oldschool-Rapper“, verkündete die Deutschrap-Koryphäe, nachdem der Applaus verklungen war. Seine Fans seien deswegen teilweise schon “super alt” aber trotzdem seien sie “King” für ihn. Wie auf Kommando kam Alies wieder auf die Bühne, und sie performten gemeinsam ihren erfolgreichen Rap-Hit “King”.

Alies war nicht der einzige Gast, der den King of Rap am Donnerstag unterstützte. Auch Rapperin Nessie und die “Legende, die den Rap seit zwei Jahren auf den Kopf gestellt hat”, wie Kool Savas Badmómzjay ankündigte, gaben ihre Gesangs- und Rapkünste zum Besten.

Begleitet von einer grellen Lichtershow und Hintergrundvideos sorgten Kool Savas und seine Gäste mit Liedern wie „Nie mehr zurück“ und „Dicka was“ bei den Fans für immer bessere Stimmung.

Wurden am Anfang neuere Lieder aus dem Album „Aghori“ gespielten, begeisterte die Raplegende im Laufe des Abends auch mit älteren Rapbattles wie „Alle schieben Optik“ und dem Klassiker „Mona Lisa“. Sogar ein Medley wurde gerappt. Denn wie Kool Savas erklärte, sei es immer „extrem schwierig“, sich bei 25 Jahren Rap-Repertoire für eine Liedauswahl zu entscheiden.

Obwohl den Fans der Mix gut zu gefallen schien, waren einige der langjährigen Fans doch etwas enttäuscht. „Das wichtigste Lied von allen hat gefehlt“, beschwerte sich Marcus. Damit spielte er auf „King of Rap“ an, den Hit mit dem Kool Savas bekannt wurde und dem er seinen Namen verdankt. „Das heute hatte nichts mehr von dem Kool Savas früher“ , meinte der Fan. Auch die 41-jährige Alicia fand es schade, dass vor allem neuere Lieder gespielt wurden. „Einige Lieder von früher sind halt nicht ganz jugendfrei, und weil hier Kinder sind, will er die vermutlich nicht spielen“, fuhr sie fort. Trotzdem sei die Stimmung insgesamt super, fügte sie hinzu, aber der Kern der Fans habe eben doch auf ein paar mehr Rap-Klassiker gehofft.