Sprengplatz Grunewald: CDU weiter für neuen Standort

Berlin. Nachdem am Mittwoch erstmals nach dem Großbrand wieder kontrolliert Weltkriegsmunition auf dem Sprengplatz im Grunewald vernichtet wurde, hält die Berliner CDU an ihrer Standortkritik fest. Die Anlage sei dort „völlig fehl am Platz“, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Abgeordnetenhaus, Frank Balzer, am Donnerstag. „So was gehört nicht in ein Naherholungs- und Naturschutzgebiet. Das muss nach der Katastrophe in diesem Sommer jedem klar sein.“

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sprach sich am Mittwoch für den Erhalt des Sprengplatzes aus. In der Hauptstadt gebe es keinen Alternativstandort, der weit genug von der nächsten Wohnbebauung entfernt sei. Auch Kooperationen mit anderen Ländern, allen voran Brandenburg, würden keine Alternative darstellen.

Es gelte, Waldbesucher und die Natur zu schützen und an Polizei und Feuerwehr zu denken, die für Ereignisse wie den Großbrand Anfang August „nicht ausreichend vorbereitet“ seien, so CDU-Politiker Balzer weiter. Brandenburg habe sich zuletzt offen und gesprächsbereit gezeigt. Es verwundere, dass Spranger „die Verhandlungen über eine Kooperation gescheitert sieht“.

In Berlin wurden 2021 rund 52 Tonnen Weltkriegsmunition geborgen

Von einem Scheitern spricht die Innenverwaltung jedoch nicht – vielmehr von den Gefahren, die von den jährlich 52 Tonnen in Berlin geborgener Kriegsmunition ausgehen, die dann weiter weg gefahren werden müssten. So würden die „längeren Transportwege auch durch bewohntes Gebiet ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen“.