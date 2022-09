Nach 9-Euro-Ticket: Lange Schlangen an BVG-Centern

Wer zu einem BVG-Kundencenter will, muss Wartezeit einplanen. Es gebe „außergewöhnlich lange Schlangen“, heißt es. Was dahinter steckt.

An den Kundencentern der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Berlin muss man bis zu eine Stunde anstehen.

Berlin. Wer jetzt in ein Kundencenter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) will, sollte ausreichend Zeit einplanen: Mit dem Ende des 9-Euro-Tickets ist dort anstehen angesagt. „Seit vorgestern haben wir tatsächlich außergewöhnlich lange Schlangen an unseren Kundenzentren“, bestätigt BVG-Sprecher Jannes Schwentu. Je nach Standort betrage die Wartezeit bis zu einer Stunde. Die BVG hat auf den Andrang reagiert und eigenen Angaben zufolge teilweise zusätzliches Personal angesetzt, um Käufer von Monatskarten auch zu den Automaten zu lotsen.

Dass so viele Menschen seit Ende August in die Kundencenter drängen, erklärt das Unternehmen mit mehreren Gründen. „Zum einen das auslaufende 9-Euro-Ticket“, so Schwentu, denn viele Fahrgäste hätten „offensichtlich bis zuletzt gewartet, um sich um ein Anschlussticket zu besorgen“. Das 9-Euro-Ticket war bekanntlich eine feste Monatskarte, die immer vom ersten bis zum letzten Tag eines Monats gültig war. Mit dem Auslaufen des August-Tickets gibt es nun auf einen Schlag besonders viele Kunden, die eine neue Fahrkarte benötigen.

Ansturm auf Kundencenter der BVG: Besserung ab Freitag erwartet

Hinzukommt, dass am 1. September in vielen Unternehmen Ausbildungsbeginn ist – und damit nun auch viele Auszubildende in die BVG-Kundencenter kommen, um sich ihre neue Monatskarte zu kaufen, auch das ebenfalls monatsgebundene „Berlin Ticket S“ – eine vergünstigte Fahrkarte für Inhaber des Berlinpasses – werde vor allem zum Monatsbeginn gekauft. Wie BVG-Sprecher Schwentu betont, seien die Kolleginnen und Kollegen in den Kundencentern weiter „mit vollem Einsatz dabei“. Erwartet wird, dass der Andrang ab Freitag abnimmt.

Das 9-Euro-Ticket ist zum 31. August ausgelaufen, seit diesem Donnerstag werden wieder reguläre Fahrkarten für Busse und Bahnen benötigt. Berlin arbeitet aber an einer Anschlusslösung, die voraussichtlich ab Oktober und bis Jahresende gelten soll. Der Preis steht allerdings noch nicht fest, zudem finden noch Gespräche mit Brandenburg statt, inwieweit eine gemeinsame Lösung gefunden werden kann. Brandenburg beurteilt eine Fortsetzung bislang eher zurückhaltend.

