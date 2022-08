Berlin: Klimaaktivisten protestieren auf der Spree

Berlin. Der Kampf für mehr Klimaschutz wird nicht nur auf der Straße oder in Museen ausgetragen, sondern auch auf dem Wasser. Am Sonntag rief das Bündnis Berlin Erneuerbar – eine Zusammenschluss mehrerer Umweltverbände – zur „Climate & Boat Demo“ auf der Spree auf, um für eine fossilfreie und somit klimagerechte Wärmewende zu demonstrieren. Rund 150 Aktivistinnen und Aktivisten folgten dem Aufruf und zogen auf circa 40 Haus- und Schlauchbooten, Kanus und Stand-Up-Paddle-Boards von der East-Side-Gallery Richtung Jannowitzbrücke. Das Ziel: Vattenfall.

„Wir sind heute auf dem Wasser für den Ausbau der Erneuerbaren Energie und der Fernwärme in Berlin und dafür, dass die Energiewende sozial-gerecht ist, dass die Leute sich die Energie leisten können und sie nicht schauen müssen, wie sie im Winter ihre Wohnung heizen“, erklärt Johanna Schnitzler, von der Jugendorganisation des BUND, dem Veranstalter der Wasser-Demo.

Vattenfall: Zentrale Stellschraube für die Energiewende

Warum auf dem Wasser? „Es ist wichtig, laut zu bleiben und dabei kreative Möglichkeiten des Protestes auszuprobieren“, so die 24-Jährige. Bereits im letzten Jahr fand eine Demonstration auf der Spree statt. Damals gegen die Energieerzeugung aus Kohle, dieses Jahr allgemein für eine klima- und sozialgerechte Energiewende, die in Berlin vor allem zusammen mit dem Energieriesen Vattenfall gestaltet werden müsse. Aus diesem Grund wurde vor dem Heizkraftwerk in Mitte, das direkt am Wasser gelegen ist, eine Zwischenkundgebung gehalten.

Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten protestieren für eine klima- und sozialgerechte Energiewende.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

„Vattenfall will prüfen, das Fernwärmenetz verkaufen zu wollen. Das ist eine Riesenchance“, freut sich Michael Efler, Vorstand des Vereins BürgerBegehren Klimaschutz. Das größte Fernwärmenetz Westeuropas sei eine zentrale Stellschraube für die Energiewende in Berlin und gehöre aufgrund der Bedeutung für die Daseinsvorsorge in öffentliche Hand. „Vattenfall ist für einen wesentlichen Anteil der CO2-Emissionen in der Stadt verantwortlich. Wenn Berlin übernimmt, hätten wir viel bessere Steuerungsmöglichkeiten.“ Der Kohleausstiegsplan des Unternehmens, zusammen mit dem Land Berlin erarbeitet, sieht eine Erhöhung der Energieerzeugung aus Erdgas vor, bevor auf Wasserstoff umgestellt wird. Das sieht Efler kritisch: „Wir dürfen nicht fossile Energieträger durch andere fossile Energieträger ersetzen.“ Berlin müsse daher umsteuern, das heißt mehr in klimaneutrale Wärme investieren.

Zwei Risiken beim Verkauf von Vattenfall

Der Klimaaktivist sieht in den Verkaufsplänen von Vattenfall jedoch auch zwei Risiken: Einerseits müsse verhindert werden, dass die Fernwärme in die Hände von Finanzinvestoren gerät, andererseits dürfe das Unternehmen bei einem möglichen Verkauf an das Land Berlin keine zu hohen Summen verlangen. Efler wirft Vattenfall nämlich vor, das Monopol auf Wärmeversorgung jahrelang ausgenutzt und zu viel Geld von der Kundschaft verlangt zu haben.

Mit der Übernahme des Fernwärmenetzes durch das Land Berlin erhoffen sich die Klimaprotestler eine bezahlbare Wärmeversorgung. „Natürlich muss Energieverschwendung weiterhin einen Preis haben, aber Menschen, die jetzt schon versuchen, nicht viel Energie zu verbrauchen, sollen nicht auch noch bestraft werden“, sagt Efler.