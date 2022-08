Neuköllner Anschlagsserie: Kocak als Nebenkläger zugelassen

Berlin. Nachdem sein Antrag vom Amtsgericht Tiergarten zunächst abgelehnt wurde, ist der Linken-Politiker Ferat Kocak nun doch als Nebenkläger im Prozess um die sogenannte Neuköllner Anschlagsserie zugelassen. Das Berliner Landgericht gab einer Beschwerde Kocaks am Freitag Recht. Er sei froh über diese Entscheidung, sagte der Politiker der Berliner Morgenpost. „Es ist aber auch traurig, dass Opfer von rechten Anschlägen für ihre Rechte kämpfen müssen.“

Der Prozess um die Anschläge beginnt am Montag. Fünf Personen sind angeklagt, unter ihnen die Nazikader Sebastian T. und Tilo P.. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, am 1. Februar 2018 zwei Autos im Süden Neuköllns angezündet zu haben. Eines davon gehörte Kocak, der sich bereits seit seiner Jugend gegen Rechtsextremismus engagiert. Der Smart des Politikers ging im Carport seines Elternhauses in Flammen auf.

„Für die Zulassung als Nebenkläger reicht die entfernte Möglichkeit, dass die Angeklagten mit einem Tötungsvorsatz gehandelt haben“, begründete eine Sprecherin des Landgerichts die Entscheidung. „Das heißt aber nicht, dass der Tatverdacht eines Tötungsdelikts auch im Raum steht.“ Die Anklage gegen die beiden Neonazis lautet unter anderem auf Brandstiftung, Sachbeschädigung und Bedrohung.

Kocak wurde von Neonazis als „Volksschädling“ diffamiert

Am frühen Morgen des 1. Februar 2018 stand Kocaks Auto lichterloh in Flammen. Er selbst schlief nach eigenen Angaben nur wenige Meter entfernt.

Foto: Ferat Kocak

„Ich gehe sehr verängstigt in den Prozess“, sagt Kocak, der seit 2021 dem Berliner Abgeordnetenhaus angehört. Durch die Ablehnung des Amtsgerichts sei er nun zum dritten Mal Opfer geworden. Das erste Mal durch den Brandanschlag, das zweite Mal durch die Polizei. Nach dem Anschlag wurde bekannt, dass das Landeskriminalamt vorher wusste, dass Kocak bereits länger im Fokus von Neonazis steht, die ihn unter anderem als „Volksschädling“ diffamierten. Gewarnt wurde er jedoch nicht.

Insgesamt sind die Ermittlungen offensichtlich von Pannen geprägt. So sollen unter anderem Polizisten, die in diesem Fall tätig waren, enge Kontakte zu den Beschuldigten gepflegt haben. Der Staatsanwaltschaft gelang es lange nicht, genug Beweise gegen die Verdächtigen vorzubringen. Den vermeintlichen Versäumnissen widmet sich künftig ein Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus.

Auch Ferat Kocak gehört dem Ausschuss an, was im Vorfeld für einige Kritik sorgte. Ein direkt Betroffener könne nicht an einer neutralen Aufklärung beteiligt werden, hieß es. Er könne aber beide Funktionen voneinander trennen, so der Politiker gegenüber der Morgenpost. „Ich weiß genau, in welcher Rolle ich wo sitze.“ Im Prozess sei er der antifaschistische Aktivist, der Opfer eines Nazi-Anschlags wurde, im Ausschuss der Parlamentarier, der zur Aufklärung etwaiger Versäumnisse bei den Ermittlungen beitrage: „Ich werde auf die Korrektheit achten.“