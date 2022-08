Jeder dritte Kleinbetrieb bangt wegen Covid um die Existenz

Berlin. Die Folgen der Corona-Pandemie und der Fachkräftemangel belasten die Berliner Unternehmen stark. Das sind die wichtigsten Resultate des durch Befragungen von Arbeitgebern ermittelten Betriebspanels, in den fast 1000 Antworten Berliner Unternehmer eingeflossen sind und den Arbeitssenatorin Katja Kipping (Linke) am Donnerstag vorstellte.

Demnach hat Covid-19 jedem zweiten Betrieb der Hauptstadt wirtschaftlich geschadet. Davon wiederum bangt jeder dritte Betrieb um seine Existenz. Bei Kleinunternehmen mit zehn oder weniger Beschäftigten ist diese Angst bei 32 Prozent der Betriebe verbreitet. Größere Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern schätzten zum Zeitpunkt der Befragung im dritten Quartal 2021 ihre Lage nach zwei Jahren Pandemie deutlich stabiler ein.

Viele Unternehmen wollen ihre Leute aus dem Homeoffice zurückholen

Jedes zweite Berliner Unternehmen hat während der Corona-Zeit seine Beschäftigten zu Hause arbeiten lassen. Mit diesem Anteil nutzten Berliner Chefs diese Möglichkeit deutlich öfter als im Bundesdurchschnitt, wo nur ein gutes Drittel der Firmen auf Homeoffice setzten. 37 Prozent der Unternehmen, in denen im vergangenen Jahr zu Hause gearbeitet wurde, wollen auch künftig ihre Beschäftigten häufiger in Distanz zum Büro tätig sein lassen. Der Anteil derjenigen Arbeitgeber, die ihre Leute nach der Pandemie lieber wieder im Büro zusammenziehen möchten, ist aber größer. 41 Prozent wollen ihre Belegschaft wieder im gleichen Umfang an die Arbeitsplätze zurückholen wie vor der Pandemie. Zehn Prozent gehen sogar noch weiter und beabsichtigen, weniger Heimarbeit anzubieten als vor der Krise.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: Fachkräftemangel: In diesen Jobs fehlt das meiste Personal

Neben den Folgen der Pandemie treibt die Arbeitgeber im Zuge der wirtschaftlichen Erholung nach den verschiedenen Lockdowns auch der Mangel an Fachkräften um. 35 Prozent der Berliner Betriebe suchen laut der Umfrage Fachkräfte, deutlich mehr als im ersten Pandemie-Jahr. Mit der steigenden Nachfrage sind auch die Schwierigkeiten gewachsen, entsprechende Lücken in der Belegschaft zu füllen. Mit 38 Prozent lag der Anteil unbesetzter Jobs für Fachkräfte wieder auf dem Niveau vor der Krise,

Nur jeder sechte Betrieb in Berlin bildet selber künftige Fachkräfte aus

Die Erhebung brachte auch die große Zurückhaltung der Berliner Betriebe bei der Ausbildung an den Tag. Nur 37 Prozent der Unternehmen verfügen überhaupt über die Berechtigung, Nachwuchs heranzuziehen. Bundesweit sind es mehr als die Hälfte. Von den berechtigten Betrieben in der Hauptstadt bilden aber nur 47 Prozent tatsächlich aus, die Quote lag unter dem bundesweiten Wert von 55 Prozent.

Von allen Berliner Betrieben bilden somit nur 17 Prozent künftige Fachkräfte aus, bundesweit sind es mit 28 Prozent deutlich mehr. Trotz dieses geringen Anteils bleiben in der Hauptstadt viele Lehrstellen frei. 45 Prozent der ausbildungsbereiten Betriebe gelang es nicht, alle angebotenen Azubi-Positionen zu besetzen.

Wenige Unternehmen sind tarifgebunden, aber einige orientieren sich an den Vorgaben

Tarifgebunden ist in Berlin mit 14 Prozent nur eine kleine Minderheit der Unternehmen, in Deutschland insgesamt sind es mit 25 Prozent deutlich mehr. Allerdings sind in der Stadt fast die Hälfte der Arbeitnehmer in den tarifgebundenen Firmen beschäftigt. Allerdings orientieren sich vielen Arbeitgeber an den Tarifverträgen. Jeder vierte gab an, entsprechend dieser Vorgaben für seine Branche zu bezahlen.

Senatorin Kipping sagte, der Arbeitsmarkt habe sich in den letzten Jahren zugunsten der Beschäftigten gedreht. Der Bericht zeige, dass arbeitnehmerseitige Kündigungen der mit Abstand häufigste Grund für Personalabgänge in Betrieben seien. „Neben fairen und gesunden Arbeitsbedingungen sind vor allem angemessene tarifliche Löhne das A und O, um Beschäftigte zu halten“, sagte die Linken-Politikerin. Wenn die Betriebe Fachkräfte haben wollten, müssten sie auch selbst ausbilden. Sie verteidigte die geplante Ausbildungsplatzumlage. Diese könnte jene Unternehmen unterstützen, die überproportional ausbilden und jene zur Kasse bitten, die zu wenig oder gar nicht ausbilden. In der Verwaltung werden dafür derzeit die rechtlichen Möglichkeiten geprüft.

Lesen Sie auch: Corona-Pandemie: Haben Shopping-Center noch eine Zukunft?