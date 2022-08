RBB-Affäre: Belegschaft fordert mehr Mitsprache

Am Donnerstag tagt der Rundfunkrat. Er berät über die Suche eines neuen Intendanten. Dabei wollen die Mitarbeiter mitreden.

Ein Ende der Krise des RBB ist nicht abzusehen. Am Donnerstag trifft sich der Rundfunkrat, um über die Nachfolge der fristlos gekündigten ehemaligen Chefin, Patricia Schlesinger, zu beraten.

Berlin. Unmittelbar vor der anstehenden Sondersitzung des RBB-Rundfunkrates zur Führungskrise des öffentlich-rechtlichen Senders haben die Mitarbeiter mehr Mitsprache bei der Suche eines Nachfolgers der fristlos gekündigten Intendantin Patricia Schlesinger gefordert. Auch der Reform der Führungsgremien wollen die RBB-Beschäftigten mitreden. 500 Mitarbeiter haben dazu eine Resolution verfasst, die sie am Dienstagabend beschlossen haben. Der Rundfunkrat müsse unverzüglich eine vertrauenswürdige Interims-Geschäftsleitung einsetzen, heißt es in dem Papier. „Hinterzimmer-Kungeleien und alte Seilschaften können wir uns nicht erlauben.“

Der Rundfunkrat will am Donnerstag über das weitere Vorgehen beraten. Dabei wird es nach Informationen der Berliner Morgenpost darum gehen, die Frage zu klären, ob ein Interims-Intendant eingesetzt und wie er gefunden werden soll. Es gilt als sicher, dass die Entscheidungsgremien eine Findungskommission einsetzen. Auch RBB-Mitarbeiter sollen darin vertreten sein, so dass die Forderung nach mehr Mitsprache erfüllt werden würde.

Gesucht wird ein krisenfester Medienmanager

Wer den Sender aus der Krise führen soll, ist noch vollkommen unklar. „Es müsste eine Persönlichkeit sein, die staatsfern ist, nicht aus dem RBB kommt, krisenfest ist und Managementerfahrung hat“, sagte Rundfunkratsmitglied Antje Kapek (Grüne) am Mittwoch.

Die Mitarbeiter fordern in ihrer Resolution auch insgesamt mehr Mitsprache beim Umbau der Geschäftsführung. Allein der Austausch des Spitzenpersonals werde nicht reichen. Es brauche jetzt wirksame Compliance-Regeln und einen zeitgemäßen RBB-Staatsvertrag. Die Mitspracherechte der Beschäftigten bei der Besetzung von Führungspositionen bis hin zur Intendanz müssten gesetzlich verankert werden. Auch die starke Stellung der Intendanz gegenüber eines ehrenamtlich arbeitenden Kontrollgremiums gehöre auf den Prüfstand.

Andere ARD-Sender bieten ihre Hilfe an

Bei der Aufarbeitung der Filz-Affäre haben die Kontrollgremien der anderen ARD-Häuser Unterstützung angeboten. Die Konferenz der ARD-Gremienvorsitzenden (GVK) werde „in unmittelbarem Kontakt mit den RBB-Aufsichtsorganen ausloten, wie eine entsprechende solidarische Unterstützung und Hilfe praktisch aussehen kann“, teilte die GVK am Mittwoch mit.

So könnten bestimmte Aufgaben, die nichts mit den Vorwürfen gegen die RBB-Führung zu tun haben, auf andere ARD-Geschäftsstellen verteilt werden, damit sich der Sender ganz mit der Aufklärung beschäftigen könne.

Der RBB ist in die Krise geraten, nachdem Vorwürfe der Vetternwirtschaft und Vorteilsnahme gegenüber der inzwischen entlassenen Intendantin Patricia Schlesinger, ihren Ehemann und den ehemaligen Chef des Verwaltungsrates, Wolf-Dieter Wolf öffentlich wurden. Inzwischen ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft.

