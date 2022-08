Tierpark Berlin: So süß ist der Feldhamster-Nachwuchs

Berlin. Der Tierpark Berlin baut sein Engagement für den Artenschutz im natürlichen Lebensraum aus: Mit einer kürzlich fertiggestellten Zucht- und Forschungsstation für den Europäischen Feldhamster möchte der Tierpark die Rettung des vom Aussterben bedrohten Feldhamsters unterstützen, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung hieß. Zukünftig sollen in Berlin geborene Feldhamster auf geeigneten Flächen ausgewildert werden und somit der Ausrottung entgegenwirken.

Nachdem sieben ausgewachsene Feldhamster im Mai 2022 die neue Feldhamster-Station im Tierpark bezogen, kann nun erstmals Nachwuchs verkündet werden. Bei dem von den Tierpflegern auf den Namen „Helga“ (ca. 1,5 Jahre) getauften Tier wurden am 1. August sieben wenige Tage alte Feldhamster im Nest entdeckt. Seitdem hat sich der Nachwuchs sehr gut entwickelt und die ersten drei etwas kritischen Wochen überstanden.

„Bei ihrer Geburt haben Feldhamster nicht mal die Größe eines kleinen Fingers und sind blind und taub. Aber sie wachsen wahnsinnig schnell und gehen schon im Alter von etwa fünf Wochen langsam eigene Wege“, erklärt Tierpark-Kuratorin Maren Siebert. Die Auswilderung wird vorrausichtlich im kommenden Frühjahr im Raum Göttingen stattfinden, wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der AG Feldhamsterschutz Niedersachsen.

Als besonders feldhamsterfreundliche Umgebung gelten Flächen, auf denen in regelmäßigen Ackerstreifen beispielsweise die Kleeart Luzerne angebaut wird. Außerdem lassen Landwirte Getreidestreifen nach der Ernte stehen, um dem Feldhamster Nahrung und Deckung zu bieten. Die an dem Projekt teilnehmenden Landwirte bekommen eine Entschädigungszahlung für daraus entstehende Ernteausfälle und den Mehraufwand in der Bewirtschaftung der Flächen.

Europäischer Feldhamster in Deutschland vom Aussterben bedroht

Der Europäische Feldhamster gehört zu den am stärksten bedrohten Säugetieren Deutschlands, in einigen Bundesländern ist er bereits ausgestorben. „Charismatische Säugetiere sind nicht nur in den Regenwäldern Südamerikas oder Savannen Afrikas bedroht. Auch in unseren Breitengraden drängen wir Arten an den Rand der Ausrottung“, erklärt Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. „Wenn wir uns jetzt nicht für den Feldhamster engagieren, wird er sehr wahrscheinlich innerhalb der nächsten drei Jahrzehnte ausgerottet werden. Und mit ihm womöglich viele andere Arten“, ergänzt Knieriem.

Nach Schätzungen leben in Deutschland nur noch 10.000 bis 50.000 Feldhamster. Die größte Bedrohung für den Feldhamster ist die intensive Landwirtschaft. Insbesondere der Anbau von Energiepflanzen zulasten von Getreide, die frühe und effektive Ernte sowie der Einsatz von chemischen Mitteln zur Bekämpfung von Nagetieren macht dem wild lebenden Hamster Probleme. Um den langen Winterschlaf zu überstehen, legt der Feldhamster über die Sommermonate rund 2 bis 4 kg Getreidekörner und andere Samen als Vorrat in seinem unterirdischem Bau an – auf intensiv bearbeiteten Ackerflächen ist dies nicht mehr möglich.

Feldhamster-Station | Zucht und Forschung für den Artenschutz

In der neuen Feldhamster-Station im Tierpark Berlin, welche auf dem Wirtschaftshof gelegen ist und für reguläre Besucher nicht einsehbar ist, soll nicht nur die Züchtung erfolgen. Wissenschaftler sollen hier die Möglichkeit für Verhaltensbeobachtungen haben. Zukünftig wird die Station auch im Rahmen von Führungen für die Tierpark-Gäste zu sehen sein.

„Es ist für unser Team eine großartige Sache, unsere Expertise in Haltung und Zucht bedrohter Tiere ganz explizit auch für die Rettung einer Tierart im natürlichen Lebensraum einzusetzen“, erklärt der Zoologische Leiter von Zoo- und Tierpark Berlin Christian Kern.

In der Feldhamster-Station leben derzeit 18 Tiere, insgesamt bietet die Station aktuell Kapazitäten für über 50 Tieren. Mit dem Artenschutzprogramm „Berlin World Wild“ engagieren sich Zoo und Tierpark Berlin für bedrohte Tierarten. Ab dem kommenden Jahr wird das Programm auf zwei Millionen Euro aufgestockt, der Umfang des Programms wird somit ab 2023 fast verdoppelt.