Mehr Sehnsucht als Angst: Geflüchtete Ukrainerin kehrt zurück

Nach fünf Monaten im sicheren Berlin geht es für die geflüchtete Viktoriia Podhurska und ihre Tochter Oksana zurück in die Ukraine. In Deutschland war sie fünf Monate in Sicherheit, doch ihr Mann und ihre Heimat fehlen ihr. Angst vor dem andauernden Krieg hat sie, doch die Sehnsucht ist größer. IMAGES AND SOUNDBITES

Video: Politik, Freizeit, Modernes Leben, Krise, Krieg, Konflikt