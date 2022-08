Anna-Lindh-Schule zieht an neuen Standort

Berlin. Erst musste ein Teilbereich der Anna-Lindh-Grundschule in Wedding wegen Schimmelbefall schließen. Jetzt kommt das Aus für die gesamte Schule, denn auch in den übrigen Bauteilen am Standort Guineastraße kann eine Gesundheitsgefahr anhand von Messwerten bislang nicht ausgeschlossen werden. Die Schule wird an einen neuen Standort an den Saatwinkler Damm 42d verlegt, wie Schulstadträtin Stefanie Remlinger (Grüne) mitteilte.

Im sogenannte Bauteil 2 der Grundschule wurde bei Messungen ein Übersteigen der Grenzwerte festgestellt. Nun habe das bezirkliche Gesundheitsamt im Einvernehmen mit dem Schulamt beschlossen, das Schulgebäude insgesamt zu sperren, so die Schulstadträtin weiter. Eine Ausnahme bilden die nicht vom Schimmel betroffenen mobilen Unterrichtsräume der Grundschule, sowie die Container-Räume.

Mit dem privat anzumietenden Gebäude am Saatwinkler Damm könne man sicherstellen, dass die gesamte Grundschule hier unterkommen könne – es bestehe sogar eine leicht positive Flächenbilanz. Der Mietvertrag sei unterschriftsreif, sagte Remlinger. Ein verbindliches Angebot für die Nutzung von sechs Jahren – mit der Option auf Verlängerung um weitere zwei Jahre – liege vor, es fehle nur noch die Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen und gegebenenfalls die des Hauptausschusses. Zu den Mietkosten wollte sich Remlinger noch nicht äußern, da sich diese noch in Verhandlung befänden. Nur so viel: „Wir waren freudig überrascht, überhaupt einen Standort zu finden der vom Preisniveau her nicht unheimlich überteuert ist.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Schulweg ist nun drei Kilometer weiter

„Wenn eine fünfeinhalbzügige Grundschule innerhalb von vier Wochen umzieht, ist das ein mittleres Kunststück“, sagte Remlinger. „Der Bezirk war mutig genug, einen sogenannten Vorvertrag einzugehen, der erlaubt, dass Innenausausbaumaßnahmen am Saatwinker bereits in Arbeit sind.“

Die Nutzung der ersten Etage beginnt am Montag. Auf 2000 Quadratmetern finden dort elf Klassenräume Platz. Nach dem 22. August brauche es noch eine Woche Zeit, um diese zu möblieren und mit Tafeln auszustatten. Die zweite Etage, die genauso groß ist, soll zwei Wochen später fertig gestellt sein.

„Ab dem 29. August werden wir die Klassenstufen 5 und 6 am Saatwinker Damm beschulen können und die Klassen 3 und 4 zwei Wochen später“, so Remlinger. Bis die neuen Räume bezugsfertig sind, werden die Dritt- bis Sechstklässler im Homeschooling unterrichtet. Eine Notbetreuung soll dabei ermöglicht werden. Die Einschulungen der Erstklässler findet noch an der Guineastraße – in den nicht vom Schimmel betroffenen mobilen Unterrichtsräumen und der Containerburg – statt.

Das Bezirksamt Mitte verhandele mit privaten Busunternehmen und der BVG über Maßnahmen, den Schülerverkehr zum neuen, drei Kilometer entfernten Standort sicherzustellen. „Mir ist bewusst, dass der Umzug eine enorme Belastung und ein Kraftakt für die Familien und das Kollegium der Schule ist“, so die Schulstadträtin.