Trotz Verbot: Konzert gegen A100-Weiterbau soll stattfinden

Berlin. Klassische Musik gegen Autolärm und Abgase: Trotz Verbot durch die Berliner Polizei wollen rund 100 Musikerinnen und Musiker die Stadtautobahn A100 am Donnerstag in eine Konzertbühne verwandeln. Das geplante Protestkonzert gegen den Weiterbau „wird auf jeden Fall am 4.8. stattfinden“, teilte die Initiative „Lebenslaute“ am Montag mit. Notfalls werde man auf eine andere Stadtautobahn ausweichen. Ursprünglich war das Konzert für 16.30 Uhr an der Auffahrt Tempelhof geplant. Weitere Informationen würden folgen, hieß es.

Das Verbot passe „genau zur Politik des FDP-Bundesverkehrsministeriums und der Ampelkoalition“, sagte eine Sprecherin des Bündnisses. Das Haus von Verkehrsminister Volker Wissing kündigte im Frühjahr an, den bislang auf Eis gelegten 17. Bauabschnitt der A100 vom Treptower Park über Friedrichshain in Richtung Lichtenberg möglichst schnell umsetzen.

Derzeit befindet sich der 16. Abschnitt von Neukölln bis zum Treptower Park im Bau. Auf Landesebene war man sich zumindest in der vergangenen Legislatur einig, die A100 darüber hinaus nicht weiter zu verlängern. Grüne und Linke auf Landesebene sprachen sich damals umgehend gegen Wissings Vorstoß aus. Im Juni beschloss auch die SPD auf einem Parteitag, die Pläne abzulehnen.

Musik von Haydn, Schubert und Rio Reiser soll gespielt werden

Es sei ärgerlich, „dass der Protest auf der A100 verboten wird, obwohl sich das Konzert gegen den Weiterbau der A100 richtet“, so die Sprecherin der Initiative weiter. Man behalte sich weitere Schritte vor. Konkret wurde sie dabei allerdings nicht. „Wir werden das eben selber in die Hand nehmen müssen“, heißt es nur. Der Auftritt soll unter dem Motto „Musizieren statt Betonieren“ stehen und ist Teil einer Aktionswoche, die am Freitag enden soll.

Zu dem Protestkonzert wurde ein klassisches Orchester mit Chor angekündigt. Auf dem Programm stehen Kompositionen unter anderem von Joseph Haydn, Franz Schubert, Dmitri Schostakowitsch und Rio Reiser.

Seit mehreren Monaten blockieren immer wieder Aktivisten Berlins wichtige Verkehrsadern, auf denen sie sich zum Teil festkleben. Sie verbinden ihre Aktionen, die vor allem im morgendlichen Berufsverkehr stattfinden, mit klimapolitischen Forderungen. Die Gruppe namens „Letzte Generation“, die hinter diesen Aktionen steckt, hat allerdings nichts mit dem am Donnerstag geplanten Konzert zu tun.