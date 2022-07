Grundsteuerreform: Viele Berliner sind überfordert

I. Jürgens, C. Bauer und C. Andersen

Berlin. Die Berliner Morgenpost hat in den 124 Jahren ihres Bestehens schon so manche Telefonaktion durchgeführt. Doch egal, ob es um Coronahilfen, Nachbarschaftsstreit, Mietendeckel oder auch das durchaus emotionale Thema „Hilfen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen“ ging – noch nie waren die Experten am Telefon dabei mit so viel Verzweiflung und sogar Tränen der Anrufer konfrontiert. Das hatte beim eher nüchternen Thema Grundsteuerreform, um das es bei der Telefonaktion am vergangenen Montag ging, eigentlich niemand erwartet. Doch es zeigte sich schnell, dass vor allem viele der älteren und sehr alten Anrufer mit dem Ausfüllen der sogenannten Feststellungserklärung gegenüber dem zuständigen Finanzamt hoffnungslos überfordert sind.

Rund 830.000 Berliner sind in den kommenden Wochen aufgefordert, die erforderlichen Daten wie Steuernummer, Lage des Grundstücks, Baujahr, Wohnfläche, Nutzungsart, Bodenrichtwert und Grundstücksgröße zu ermitteln und diese elektronisch bis spätestens 31. Oktober 2022 über das Online-Steuer-Portal Elster mitzuteilen. In Berlin haben die zuständigen Behörden – anders als in anderen Bundesländern – darauf verzichtet, die Besitzer einer Eigentumswohnung, eines Einfamilien- oder Mietshauses oder gewerblich genutzten Gebäudes persönlich über diese Pflicht zu benachrichtigen. In der Hauptstadt gibt es dagegen nur die öffentliche Bekanntmachung über die Presse und eine Internetseite der Senatsverwaltung für Finanzen.

Entsprechend standen die Telefone nicht still bei der Telefonaktion, die die Berliner Morgenpost mit den Experten des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer e.V. (VDGN) und der Steuerberatungsgesellschaft Mazars veranstaltet hat. Rund 100 Anruferinnen und Anrufer konnten dabei ihre Fragen stellen. Dabei zeigte sich, dass die angesprochenen Probleme zwar sehr unterschiedlich waren – allerdings durchaus auch jeweils eine Vielzahl von Anrufern beschäftigten. Um all denen dennoch eine Antwort auf ihre drängenden Fragen zukommen zu lassen, die es am Montag leider nicht geschafft haben, persönlich mit der Juristin Tatjana Fried und dem Politologen Frank Hufnagel vom Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer sowie Rechtsanwalt Manuel Nier und Diplom-Finanzwirt Patrick Wolff von Mazars Deutschland zu sprechen, veröffentlicht die Berliner Morgenpost eine Auswahl der meistgenannten Anliegen.

Ich habe eine Eigentumswohnung in Charlottenburg, in der ich auch wohne. Ich bin 82 Jahre alt, habe keinen Computer und kein Internet und auch niemanden, der mir helfen kann. Wie kann ich meine Grundsteuererklärung abgeben?

Frank Hufnagel: Wenn Sie kein Internet haben oder sich damit nicht auskennen, sind Sie ein sogenannter Härtefall. Dann können Sie formlos unter Angabe Ihrer Grundsteuernummer bei Ihrem Finanzamt anrufen oder einen Brief an das Finanzamt schicken und die Formulare für den Feststellungsbescheid anfordern. Damit können Sie die Grundsteuererklärung schriftlich einreichen.

Ich bin Eigentümer einer selbst genutzten Doppelhaushälfte im Reinickendorfer Ortsteil Heiligensee. Das Haus wurde 1982 erbaut und hat einen Riss in der Decke über dem Erdgeschoss. Bislang habe ich diesen Mangel in der Steuererklärung grundsteuermindernd geltend machen können. In dem Elster-Formular finde ich dazu allerdings gar keine Spalte, in der sich dies eintragen lässt. Was muss ich tun?

Frank Hufnagel: Sie haben Recht. Früher wurde der Zustand der Immobilie berücksichtigt, bestimmte Mängel konnten im Einheitswertbescheid mit Abschlägen steuermindernd geltend gemacht werden. Dies ist künftig nicht mehr vorgesehen, entsprechend fällt auch die Ermäßigung künftig weg.

Meine Frau, meine Tochter und ich haben vor drei Jahren gemeinsam ein Einfamilienhaus in Lichtenrade gekauft: Meine Frau und ich wohnen im Parterre, meine Tochter im Obergeschoss, das durch Umbau komplett mit eigenem Bad und Küche ausgestattet wurde. Der Eingang zu ihrem Obergeschoss geht aber von der Treppe in unserer gemeinsam genutzten Diele ab und wir haben auch nur einen gemeinsamen Strom-, Gas- und Wasserzähler. Daher bin ich jetzt unsicher, ob wir nun ein Ein- oder ein Zweifamilienhaus bewohnen?

Frank Hufnagel: Da die Wohnung Ihrer Tochter über keinen getrennten Zugang verfügt, gilt diese nicht als eigenständige Wohneinheit. Deshalb geben Sie alle drei gemeinsam die geforderte Feststellungserklärung ab, in der sie alle drei als Eigentümer eines Einfamilienhauses eingetragen sind.

Ich bewohne eine selbst genutzte Eigentumswohnung in Treptow-Köpenick. Das Haus wurde 1929 erbaut. Meine Wohnung im Dachgeschoss ist aber erst im Jahr 1998 ausgebaut und auch im Jahr 1998 bezugsfertig geworden. Welches ist nun das richtige Baualter?

Frank Hufnagel: Ihre Wohnung wurde 1998 bezugsfertig. Dieses ist das entscheidende Datum für die Bewertung. Das Baualter ist also mit 1998 anzugeben, weil das Geschoss in dem Jahr neu errichtet wurde.

Ich bin Eigentümerin einer Wohnung in einer Wohnanlage mit 30 Wohnungen in Steglitz-Zehlendorf. Auf dem Grundstück wurden nachträglich auf Kosten derer, die das damals wollten, 15 Garagen gebaut, die nach 20 Jahren in Gemeinschaftseigentum übergegangen sind. Nun frage ich mich, wie ich das im Formular angeben muss?

Frank Hufnagel: Der Anteil des Eigentümers an anderem Grundvermögen (z.B. gemeinschaftlichen Garagen) ist in das Grundstück einzubeziehen, wenn der Anteil zusammen mit diesem genutzt wird. Der Anteil des Eigentümers an dem Garagengrundstück zusammen mit seinem Reihenhaus bilden in diesem Fall eine wirtschaftliche Einheit. Hierbei ist es nicht erforderlich, dass alle Miteigentümer des Garagengrundstücks ihren Anteil jeweils zusammen mit einem Reihenhaus oder einer Eigentumswohnung nutzen. Wenn Sie zum Stichtag 1. Januar 2022 als Miteigentümerin der Garagen im Grundbuch eingetragen sind, so sind Sie diesbezüglich auch grundsteuerpflichtig und geben bei einer Teilungserklärung Ihren Anteil am Gemeinschaftseigentum in der Feststellungserklärung an.

Ich bewohne eine selbst genutzte Eigentumswohnung in Marienfelde und frage mich, wie ich die bei der Wohnfläche unter den Dachschrägen richtig berechne?

Frank Hufnagel: Dazu gibt es genaue Festlegungen in der Wohnflächenverordnung: Bis zu einer Höhe von unter einem Meter wird die Fläche nicht zur Wohnfläche dazu gerechnet. Von einem bis zu zwei Meter Abstand zum Dach wird die Fläche zu 50 Prozent als Wohnfläche gewertet. Und bei einer Deckenhöhe über zwei Meter handelt es sich um 100 Prozent Wohnfläche. Wenn Sie die entsprechenden Angaben dazu nicht in Ihren Unterlagen finden, müssen Sie mit dem Zollstock nachmessen.

Ich bin gar kein Eigentümer, sondern Mieter einer Wohnung in Tegel. Bisher zahle ich über die Nebenkostenabrechnung auch zu 100 Prozent die Grundsteuer für die Wohnung meines Vermieters. Das finde ich sehr unfair, schließlich ist das ja gar nicht mein Eigentum. Meine Frage deshalb dazu: Wird das nach der Grundsteuerreform eigentlich geändert?

Frank Hufnagel: Tatsächlich hatte das Land Berlin unter dem damaligen rot-rot-grünen Senat 2019 einen Gesetzentwurf für den Bundesrat verabschiedet mit dem Ziel, die Umlagemöglichkeit der Grundsteuer vom Vermieter auf den Mieter abzuschaffen. Die Bundesratsinitiative hat aber nicht die nötige Unterstützung in anderen Bundesländern gefunden, deshalb bleibt es dabei. Die fällige Grundsteuer kann auch nach der Grundsteuerreform weiterhin zu 100 Prozent auf den Mieter umgelegt werden.

Ich bin Zehlendorferin, besitze aber ein Grundstück in Weißensee, auf dem eine abbruchreife Datsche steht – wohnen kann man dort jedenfalls nicht mehr. Muss ich bei der Feststellungserklärung die Datsche als Gebäude mit angeben?

Frank Hufnagel: Da die Datsche als Gebäude nicht mehr genutzt werden kann, geben Sie Ihr Grundstück in der Feststellungserklärung als unbebaut unter der Rubrik „Unbebautes Grundstück“ an.

Ich bin wohne in Berlin und bin Eigentümer eines Wochenendhauses in Zossen. Wie muss ich das angeben?

Tatjana Fried: Ausschlaggebend ist, ob das Wochenendhaus dauernd bewohnt werden kann (Dauerwohnrecht). Sollte dem so sein, handelt es sich um ein ganz normales Wohngrundstück, also in diesem Fall um ein Einfamilienhaus, und muss auch als ein solches angegeben werden. Wenn sie jedoch kein Dauerwohnrecht haben, handelt es sich bei dem Wochenendhaus um ein Nichtwohngrundstück, genauer gesagt um ein „sonstiges bebautes Grundstück“. Hier müssen Sie im Formular bei den Angaben zu Nichtwohngrundstücken die Gebäudeart entsprechend eintragen.

Ich bin Eigentümerin eines Einfamilienhauses in Rudow. Zählt mein Keller zur Wohnfläche?

Tatjana Fried: Ob Kellerräume einberechnet werden, hängt davon ab, ob beziehungsweise wie diese ausgebaut sind und wofür sie genutzt werden. Gästezimmer, Arbeitszimmer, Küchen und so weiter müssen bei der Wohnflächenberechnung mit angegeben werden. Sogenannte Zubehörräume, wie zum Beispiel Heizungsräume, Waschküchen oder Abstellräume und Kellerersatzräume außerhalb der Wohnung werden hingegen nicht zur Wohnfläche gezählt.

Wir wohnen in einem Einfamilienhaus und haben auf dem Grundstück einen Carport. Handelt es sich dabei um eine Garage?

Tatjana Fried: Bei Garagen- oder Tiefgaragenstellplätzen, die zum Grundstück gehören, ist nur die Anzahl anzugeben, nicht die Fläche. Die Garage muss ein geschlossener Raum sein. Parkplätze im Freien sowie offene Carports sind nicht in die Anzahl der Garagenstellplätze einzubeziehen.

Ich bin Eigentümerin einer Wohnung und eines Hauses in Reinickendorf und wurde kürzlich von Zensus dazu aufgefordert, Formblätter und Fragebögen bezüglich meiner Grundstücke auszufüllen. Muss ich denn dann trotzdem noch die Grundsteuererklärung ausfüllen?

Tatjana Fried: Ja, auf jeden Fall. Man muss aufpassen, dass man das nicht verwechselt oder gleichsetzt. Denn während Zensus eine Volkszählung ist, die zur Erstellung von Statistiken durchgeführt wird, ist die Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts eine richtige Steuererklärung. Auch wenn die abgefragten Daten ähnlich sind, müssen beide Erklärungen parallel abgegeben werden.

Ich bin schon 84 und habe eine Eigentumswohnung in Pankow. Muss ich die Grundsteuererklärung selbst machen oder kann das auch mein Sohn für mich übernehmen?

Tatjana Fried: Ja, natürlich. Das ist kein Problem. Ihr Sohn oder auch jeder andere Angehörige darf das für Sie über das Elster-Portal machen.

Ich bin Eigentümer einer Doppelhaushälfte in Spandau. Woher bekomme ich denn jetzt so Informationen wie zum Beispiel zum Bodenrichtwert? Nur über das Internet?

Tatjana Fried: Die Bodenrichtwerte lassen sich online aus dem Informationssystem BORIS entnehmen. Hier kann man sich nach Eingabe der Adresse seinen Bodenrichtwert anzeigen lassen. Wer keinen Internetzugang hat, sollte sich bei Nachbarn oder Miteigentümern erkundigen. In der Regel haben auch die Finanzämter diese Daten vorliegen. Im Zweifel könnte man also auch hier nachfragen.

Meine Mutter hat ein Einfamilienhaus in Lankwitz und daneben gehört ihr ein Teil einer Privatstraße – ist diese auch grundsteuerpflichtig?

Manuel Nier: Das kommt drauf an, wie die steuerliche Zurechenbarkeit erfolgt ist. Grundsätzlich müssen Sie auch für die Privatstraße eine Grundsteuererklärung abgeben. Gilt die Straße als öffentliches oder als privates Straßenland? Maßgebend ist eine öffentliche Widmung. Wenn Sie keinen Einheitswertbescheid haben und die Straße öffentlich gewidmet ist, kann es gut sein, dass sie von der Grundsteuer befreit ist. Wenn Sie das nicht genau wissen, bietet es sich an, ihre Situation bei ,Sonstige Anmerkungen’ bei Elster mit anzugeben.

Ich und meine zwei Söhne haben zusammen das Haus von meinem Mann geerbt, der vor einigen Jahren verstorben ist. Muss ich die beiden auch bei der Grundsteuererklärung mit angeben?

Manuel Nier: Ja. Grundsätzlich müssen alle Mitglieder einer Erbengemeinschaft in der Feststellungserklärung angegeben werden. Zudem muss eine Person bestimmt werden, die vor dem Finanzamt die Erbengemeinschaft vertritt. Das können entweder Sie machen als Bewohnerin des Hauses oder einer Ihrer Söhne, der sich gut mit Steuern auskennt.

Mein Bruder und ich haben zusammen ein Einfamilienhaus in Reinickendorf geerbt. Ihm gehören 5/6, mir 1/6. Eigentlich soll mein Bruder sich um die Grundsteuer kümmern, aber was mache ich, wenn er das nicht macht?

Manuel Nier: Leider gilt: Mitgehangen, mitgefangen. In einer Erbengemeinschaft sind alle dafür verantwortlich. Ich rate Ihnen deshalb, bei ihrem Bruder nachzufragen, ob er die gemeinsame Feststellungserklärung auch wirklich abgibt.

Ich bin 77 Jahre alt und habe eine Eigentumswohnung in Tempelhof. Was passiert, wenn ich nicht oder nicht rechtzeitig die Feststellungserklärung einreiche?

Manuel Nier: Das würde ich Ihnen definitiv nicht raten. Denn wenn Sie nicht reagieren, kann das Finanzamt im schlimmsten Fall einen sogenannten Verspätungszuschlag von bis zu 25.000 Euro verlangen, und der Wert Ihrer Immobilie wird tendenziell zu Ihrem Nachteil geschätzt.

Vor mehr als 50 Jahren haben mein Mann und ich unser Haus in Hermsdorf gekauft. Seitdem haben wir diverse Sachen saniert – wie etwa das Dach neu gemacht oder die Fenster ausgetauscht. Ist das für die Zwecke der Grundsteuererklärung als Kernsanierung zu verstehen und dementsprechend ein jüngeres Baujahr anzugeben?

Manuel Nier: Das ist nur notwendig, wenn das Haus auch tatsächlich kernsaniert wurde, also bis auf das Mauergerüst alles erneuert wurde. Wenn sie allerdings hin und wieder mal etwas wie das Dach und die Fenster erneuert haben, gilt das Gebäude nicht als „kernsaniert“.

Wir sind Pächter einer 48 Quadratmeter großen Laube in Tempelhof. Müssen wir dafür auch eine Grundsteuererklärung abgeben?

Manuel Nier: Nein. Wenn Ihnen das Grundstück nicht gehört, müssen Sie auch gegenüber dem Finanzamt keine Erklärung für die Laube abgeben. Verantwortlich dafür ist der Eigentümer des Grund und Bodens.

Ich wohne in Marzahn-Hellersdorf und habe ein Wochenendgrundstück in Fürstenwalde. Mein Wochenendbungalow ist 30 Quadratmeter groß, und ich habe Schwierigkeiten, das richtig zuzuordnen: Handelt es sich bei dem Grundstück nun um ein bebautes oder ein unbebautes Grundstück?

Patrick Wolff: Da kommt es wirklich auf die genaue Quadratmeterzahl an. Wenn ein Häuschen kleiner ist als 30 Quadratmeter, handelt es sich um ein unbebautes Grundstück. Ist es aber genau 30 Quadratmeter oder sogar größer, gilt es als bebautes Grundstück und muss entsprechend eingeordnet werden.

Ich wohne in meiner Etagenwohnung in einem Mehrfamilienhaus in Steglitz. Muss ich alle 30 Eigentümer der anderen Wohnungen in der Feststellungserklärung nennen?

Patrick Wolff: Nein. Es müssen nur Sie und gegebenenfalls die anderen Miteigentümer Ihrer Eigentumswohnung im Formular eingetragen werden.

Ich besitze in Spandau einen Garagenstellplatz ohne ein dazugehöriges Wohngebäude auf eigenem Grund und Boden. Muss ich dazu auch eine Feststellungserklärung abgeben?

Patrick Wolff: Ja, das müssen Sie auf jeden Fall. Erst recht, wenn der Stellplatz nicht einer Wohnung zugeordnet ist.

Ich bin Eigentümer eines Grundstückes, das mit einer Gartenlaube bebaut ist. Muss ich meine Gartenlaube erklären?

Patrick Wolff: Ja. Kleingärten müssen in der Feststellungserklärung als land- und forstwirtschaftliche Fläche ausgewiesen werden – das Gebäude jedoch nur ab einer Größe von 30 Quadratmetern.

Mit dem Ausfüllen der Formulare im Internet bin ich nicht zurechtgekommen. Deshalb habe ich alle Unterlagen an das Finanzamt geschickt, damit diese die entsprechenden Daten für mich eintragen. Bin ich meiner Auskunftspflicht damit ausreichend nachgekommen?

Patrick Wolff: Leider nein. Für eine Erfüllung der Abgabeverpflichtung muss das Formular ausgefüllt und unterschrieben sein. Vermutlich wird Ihnen das Amt die Unterlagen wieder zurückschicken und die auszufüllenden Formulare in Papierform beilegen.

Ich bin etwas verwundert und verärgert. Meine Bekannte in Brandenburg hat von ihrem zuständigen Finanzblatt ein Infoblatt bekommen, in dem alle relevanten Daten zu ihrem Grundstück schon eingetragen waren. Wieso gibt es das nicht auch in Berlin, schließlich liegen doch den Ämtern alle Daten wie Bodenrichtwert, Grundbuchauszüge und so weiter vor?

Patrick Wolff: Das ist eine berechtigte Frage. In einigen Kommunen, etwa in NRW, gibt es auch ein vorausgefülltes Datenblatt, in dem alle wichtigen Daten zum Grundstück bereits eingetragen sind und der Eigentümer nur noch die Pflicht hat, die Angaben zu kontrollieren und in seine Feststellungserklärung zu übertragen. Letztlich kann diese Frage aber nur das Finanzamt beantworten.

Ich bewohne ein Ende der 1990er-Jahre errichtetes Reihenendhaus in Marzahn auf einem 600 Quadratmeter großen Grundstück mit Garage und mache mir Sorgen, dass die Kosten nach der Neubewertung extrem in die Höhe gehen werden. Allerdings habe ich noch keinen Bericht oder ähnliches dazu gefunden, wie ich die künftigen Kosten ermitteln könnte. Wissen Sie Rat?

Patrick Wolff: Die zukünftige Grundsteuerbelastung hängt unter anderem von der Größe des Grundstückes, dem Bodenrichtwert sowie vom Baujahr und dem Haus an sich ab sowie von der Höhe des Hebesatzes, der erst 2024 von den jeweiligen Kommunen festgelegt wird. Von daher kann man diese Frage aktuell leider nicht beantworten. Nach unseren Berechnungen für ein Grundstück in Berlin-Kaulsdorf mit einer Grundstücksfläche von 700 Quadratmetern und einem darauf stehenden 1990 gebauten Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 170 Quadratmetern kann sich in diesem Fall bei einem unveränderten Hebesatz die zukünftige Grundsteuer verdreifachen – für das gleiche Haus in Hohen Neuendorf in Brandenburg bei einem unveränderten Hebesatz mehr als verdoppeln.