Die asiatische Tigermücke ist zurück in Berlin

In einem Kleingarten in Treptow-Köpenick wurden Exemplare der asiatischen Tigermücke gefunden. Der Senat hat eine Bitte an Berliner.

Berlin. Sie hat wieder zugestochen: Erneut sind in Berlin in einer Kleingartenanlage im Bezirk Treptow-Köpenick Fälle der asiatischen Tigermücke nachgewiesen worden. Bereits 2017 und 2021 hat es in Berlin vereinzelte Exemplare gegeben. Doch nun wurde erstmals eine Vermehrung vor Ort nachgewiesen und es ist zu befürchten, dass sich die invasive Art dauerhaft in Berlin ansiedelt.

Die asiatischen Tigermücke ist Überträgerin einiger gefährlicher Viren wie zum Beispiel der Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren. Ursprünglich kommt die gefährliche, schwarz-weiße Mückenart aus Südost-Asien, aber in Folge der Klimaerwärmung nimmt die Zahl der Populationen auch in Europa immer weiter zu. Obwohl die verursachten Krankheiten in Deutschland bis jetzt nicht verbreitet sind, bringen Reiserückkehrer die gefährlichen Erreger häufig mit nach Deutschland oder in andere europäische Länder.

Um eine langfristige Ansiedlung der invasiven Art in Deutschland zu verhindern, wurden in Berlin vom Gesundheitsamt Treptow-Köpenick und dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) gemeinsam mit Experten des Mückenatlas - Dr. Helge Kampen und Dr. Doreen Werner - Überwachungsanlagen und Fallen aufgestellt, mit denen man die Mücken und deren Larven nachweisen kann. Sollte das der Fall sein, werden weitere biologische Bekämpfungsmaßnahmen ergriffen, um die ersten Populationen zurückzudrängen.

Doch auch die Hilfe von Berlins Bürgerinnen und Bürger ist gefragt: Da es nicht unwahrscheinlich ist, dass die Mücke auch an anderen Orten in Berlin auftauchen könnte, wird vom LAGeSo darum gebeten, auffällige Exemplare an den deutschen Mückenatlas zu schicken. Da die Tigermücke zur Vermehrung und Eierablage kleinste Behälter mit stehendem Wasser nutzt, sollten außerdem solche Brutgewässer jeglicher Art bestmöglich eliminiert werden. Laut des LAGeSo sei es ratsam, Behälter, in denen sich Wasser sammeln kann, wie Gießkannen oder Eimer, umgedreht zu lagern oder zu entfernen. Auch Regentonnen sollten mückendicht abgedeckt werden. Gerade im Sommer müsse man darauf achten, das Wasser in Planschbecken oder Vogeltränken regelmäßig zu wechseln.