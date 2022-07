Tapferes Katzenmädchen Becky ist eine kleine Kämpferin

Berlin. Was ein Tier alles aushalten kann – dafür ist Katze Becky der beste Beweis. Das drei Jahre alte Katze wurde mit einem Beckenbruch gefunden. „Offenbar ist sie von einem Auto angefahren wurden“, sagt Tierheim-Sprecherin Beate Kaminski. Aber sie war nicht nur verletzt, sondern auch hochtragend. Wie jemand in so einer Situation ein hilfloses Tier allein lassen kann, ist wohl kaum verständlich. „Sie hatte echt Glück und viele Schutzengel, dass sie überhaupt überlebt hat“, so die Sprecherin.

Ihr Glück ist es vor allem auch, dass sie vor vier Monaten ins Tierheim Berlin gebracht wurde. Dort wurde die kleine Katzendame operiert und hat jetzt ein Implantat. Das Erstaunliche sei, so Beate Kaminski, dass sie nach der Operation ihre Babys auf natürlichem Weg auf die Welt gebracht hat. Sie sei eben eine richtige kleine Kämpferin.

Fünf Jungtiere mit besonderen Namen

Alle fünf Jungtiere haben einen besonderen Namen: Sie heißen Bonbon, Balisto, Beany, Burrito und Biscotti. Auch Becky bekam erst im Tierheim ihren Namen verpasst. Wegen des Beckenbruchs nannten sie einfach alle nur Becky – und jeder wusste sofort, von welcher Katze die Rede ist. Das tapfere Katzenmädchen ist trotz allem, was es durchgemacht hat, lieb und schmusig. „Ganz zauberhaft“, sagt Beate Kaminski über das Tier. Becky habe sich prima erholt und wird aber wegen ihrer eingesetzten Implantate in der Tierheim-Praxis lebenslang kostenlos weiterbehandelt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer der tapferen kleinen Samtpfote ein neues Zuhause geben will, in dem sie endlich Ruhe und Geborgenheit findet, kann sich gern bei den Tierpflegenden im Garfield-Haus melden unter Telefon (030) 76 888-236.